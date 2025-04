Sara Tommasi: “Soffro di disturbo bipolare, con le droghe mi ero persa. Oggi sto bene, al porno non penso più”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Dalla laurea in economia a una carriera nel mondo della tv. Sara Tommasi si laureata all'università Bocconi di Milano ma il suo sogno è sempre stato quello di lavorare nello spettacolo fin da quando era adolescente. E, negli anni, è riuscita a coronarlo. Tra i programmi a cui ha preso parte infatti si ricordano Paperissima con Gerry Scotti, l‘Isola dei Famosi e alcune fiction. Intervistata da Il Corriere della Sera, la showgirl ha parlato della sua carriera, soffermandosi anche sul disturbo bipolare di cui soffre da tempo ma che oggi tiene sotto controllo.

Dalla laurea in economia alla carriera in tv grazie a Lele Mora

Sara Tommasi ha iniziato a sognare la tv quando aveva 13 anni, dopo aver visto Ambra Angiolini a Non è la Rai: "Mi piaceva tanto, conoscevo a memoria T’appartengo. E ho capito che volevo fare l’attrice o comunque entrare nel mondo dello spettacolo". Nonostante una proposta di lavoro in banca e una laurea in economia alle spalle, è riuscita a inseguire il suo sogno. Tutto è iniziato grazie a Lele Mora, suo agente: "Lo avevo conosciuto in discoteca: mi avevano detto che era il manager delle dive e sono andata a presentarmi. Andavo sempre in ufficio da lui perché lì si facevano i casting, gli shooting, si chiudevano i contratti. Da lì si partita per fare le serate in giro per l'Italia. Prendevo anche 10mila euro a serata".

Tra le esperienze più significative della sua carriera quella a Paperissima con Gerry Scotti, quella con Fabrizio Frizzi e anche Simona Ventura: "Lui diceva che ero brava, sono stati anni davvero magici per me. Simona era un vulcano, per lei facevo la schedina". Quella che però conserva nel cuore è la partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2006: "È stato faticoso, ma c’era il mare, facevo sempre il bagno, si stava in costume. Ero molto amica di Alessandra Pierelli". Nella sua carriera anche film porno: "Ora non ci penso più, è acqua passata e gli sbagli sono stati anche i miei. Ce l’ho con me stessa perché non mi sono fermata per curarmi quando mia madre me lo aveva chiesto. Se avessi preso allora un anno di pausa non mi sarebbe successo nulla".

Sara Tommasi parla del disturbo bipolare

Sara Tommasi ha raccontato di soffrire di disturbo bipolare della personalità. "Mio padre ne soffre come me", ha precisato. Un argomento che le sta molto a cuore e di cui ha parlato di recente ospite a Le Iene in un lungo monologo. "Ci si sente euforici o depressi, ma il problema è quando non si accetta di avere una malattia: in quel momento puoi fare errori dai quali non è possibile tornare indietro", ha raccontato. Ad oggi la showgirl sta bene e non prende più farmaci: "Da quando mi sono sposata vivo una fase tranquilla". In passato è stata ricoverata in ospedale per tre volte: "La degenza più lunga è stata di sei mesi. I primi due ricoveri sinceramente non li ricordo, non ero in me. L’ultima volta sono stata a Villa Maria Pia qui a Roma". Riguardo al suo periodo difficile, ha ammesso: "Mi sono persa con le droghe. Mi sentivo giù e anziché prendere i farmaci prescritti, ho preso altre sostanze. Quello mi ha proprio fatto uscire di testa".

L'amore per il marito Antonio Orso

Nel 2021, in pieno Covid, Sara Tommasi è convolata a nozze con Antonio Orso. Oltre a essere suo marito, è anche suo manager: "Abbiamo iniziato a collaborare nel 2020. Poi un giorno, a un evento per San Valentino a Gubbio con Taylor Mega, è scoppiata una rissa e io, spaventata, mi sono stretta a lui. Diciamo che la scintilla è scoccata così". Ad oggi il rapporto con lui la fa stare bene: "Lui mi parla e io mi sento bene. Dormo, mangio bene, vado in palestra, faccio una vita sana, lavoro". E anche con la famiglia del marito ha un rapporto sereno: "I suoi fratelli mi hanno accolta tutti bene. Lui è stato bravissimo a far capire la mia vera natura, ai tempi c’era ancora tanto pregiudizio".