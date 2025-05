video suggerito

Affari Tuoi, Sara cede il pacco 17 e fa bene: “È il giorno in cui è morta mia cugina, aveva solo 18 anni” Nella partita di Affari Tuoi di sabato 10 maggio, la partita di Sara dalle Marche, che gioca insieme al fratello Lorenzo con il pacco numero 17. Dopo una partita non iniziata nel migliore dei modi, accetta il cambio e fa bene: torna a casa con 30mila euro. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Nella partita di Affari Tuoi con Stefano De Martino di sabato 10 maggio, la partita di Sara dalle Marche, precisamente da Ancona, che gioca insieme al fratello Lorenzo. Nella vita fa la controller industriale in un'azienda che distribuisce energia e gioca con il pacco numero 17. La specialità di oggi sono gli stroncatelli.

La partita di Sara insieme al fratello Lorenzo

La partita di Sara dalle Marche comincia con il 19 della Basilicata, che contiene solo 20 euro. Il tiro successivo è meno fortunato perché la pacchista individua i 300mila euro e, successivamente, i 20mila. Dopo i 5mila, i 75mila e i 200mila euro arriva la telefonata del dottore, che le offre il cambio. Lei, però, rifiuta: "Attualmente non mi ispira nessun numero". "Manteniamo la calma", le parole di Stefano De Martino.

Dopo così tanti rossi chiamati, la partita non può che migliorare e infatti nel 15 dell'Emilia Romagna ci sono 0 euro e parte subito Anema e core di Anema di Serena Brancale. Dopo arrivano i 50 euro e i 15mila e il dottore le offre 17mila euro: "Voglio almeno chiamare qualche blu", dice Sara. Ringrazia ma va avanti. Fa bene, al momento, perché nel 14 della Lombardia c'è Gennarino e nel pacco del Veneto ci sono i 500 euro. La gioia dura poco, però, perché nel suo pacco non ci sono nemmeno i 100mila euro. Il dottore le offre di nuovo il cambio per 5 tiri.

Il cambio accettato e la cugina morta nel giorno 17

Nel giorno 17, svela Sara, "è morta mia cugina a 18 anni, non mi aspettavo di prendere questo pacco". Su consiglio di suo fratello Lorenzo, sceglie di cambiare il 17 con il 10 del Trentino Alto Adige. Chiamando subito il suo vecchio pacco, scopre che conteneva 10mila euro. La partita continua e nel 2 dell'Umbria c'è 1 euro. Dopo arrivano i 50mila: ora è rimasta solo con un rosso ed è quello da 30mila euro.

Il finale di Sara che cambia di nuovo il pacco alla fine

Su 5 pacchi, 4 sono blu. In quello della Campania ci sono gli stroncatelli. Lorenzo si prende la responsabilità del tiro successivo e nel 5 della Sicilia ci sono 100 euro. Il dottore le offre ancora una volta il cambio ma Sara non ci sta. L'ultimo tiro prima della fine è quello dell'8 del Molise: contiene 10 euro. Sara ha da una parte i 30mila euro, dall'altra i 200. L'ultima mossa la decide proprio la pacchista, perché il dottore le dà la possibilità di scelta. Dopo molta titubanza, decide di cambiare ancora il 10 con il 6: torna a casa con 30mila euro.