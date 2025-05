video suggerito

Tensione in Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta: "Lui non vuole che Roberta Capua e Antonella Elia vadano da lei" Il conduttore avrebbe espresso insofferenza nei confronti della possibilità che Roberta Capua e Antonella Elia, protagoniste del suo BellaMà, partecipino al programma di Monica Setta. Tra i due ci fu tensione già nel 2020, in diretta.

Pierluigi Diaco e Monica Setta, ci risiamo. Dopo le schermaglie in diretta avvenute nel 2020, quando Diaco andava in onda con Io e te e risultò stizzito dalle continue interruzioni di Monica Setta nelle vesti di ospite ("Vuoi condurre tu?", le disse senza troppi giri di parole), ora ci sarebbe una sorta di guerra fredda tra i due con Diaco che non sembrerebbe aver gradito l'exploit della collega con Storie di donne al bivio.

Le indiscrezioni

Tutto si evince dalle indiscrezioni rilasciate da Giuseppe Candela per il settimanale Chi. Il collega scrive che Pierluigi Diaco avrebbe manifestato apertamente il suo disappunto verso la possibilità di presenze del suo programma in quello della collega, innescando non pochi problemi ai vertici dell'azienda. Diaco non vorrebbe la partecipazione di Roberta Capua e di Antonella Elia, protagoniste del suo BellaMà attualmente fermo, all'interno di Storie di donne al bivio, il programma della notte condotto da Monica Setta.

Monica Setta e Pierluigi Diaco, è una vecchia storia

Come anticipato in apertura, tra Monica Setta e Pierluigi Diaco è una vecchia storia. Non è la prima volta che il loro nome viene associato a momenti di tensiojne. Già nel 2020, durante la conduzione di "Io e Te", il programma del primo pomeriggio estivo di Rai1, si era verificato un episodio simile. All'epoca, Monica Setta veniva dall'esperienza di UnoMattina in famiglia con Tiberio Timperi. Si era creato un momento di gelo quando la giornalista cercava di anticipare le domande del conduttore. La reazione di Pierluigi Diaco fu tranchant: "Vuoi condurre tu al posto mio?", aveva chiesto sciogliendosi poi in un sorriso piccato e stizzito. Un momento di frizione che, in quella stagione, fu un vero e proprio marchio di fabbrica del conduttore, notoriamente attento al fatto di mantenere sempre il controllo su ospiti e protagonisti dei suoi programmi.