Rita racconta con Maria De Filippi i disturbi di cui soffre: “Dislessica, disgrafica e discalculica” La sfida lanciata da Emmanuel Lo per Rita ad Amici ha fatto intervenire Maria De Filippi, “Possiamo spiegarlo?” chiede alla ballerina prima di svelare i disturbi di cui soffre. Ha difficoltà a leggere, scrivere e fare calcoli.

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di Amici di Maria de Filippi oggi Rita ha raccontato di sé e di alcuni disturbi di cui soffre che compromettono le sue abilità tecniche nella danza. La puntata del talent oggi è partita con la lettera alla ballerina inviata da Emmanuel Lo che ha deciso di mandarla in sfida: "Non ho notato alcun miglioramento, c'è assenza di espressività" ha spiegato l'insegnante di ballo. Dopo che Rita ha visto in video la ragazza contro la quale si sfiderà, ha commentato: "Lei è più brava di me, è espressiva". Così Maria De Filippi l'ha spinta a svelare perché non riesce ad essere così espressiva anche lei: "È nata con un disturbo".

Rita è dislessica e disgrafica

Dopo aver appreso della sfida lanciata da Emmanuel Lo, Rita è scoppiata in lacrime. Così Maria de Filippi l'ha convinta a raccontare i motivi per i quali non riesce a mostrare miglioramenti nel ballo: "Lo avresti dovuto dire prima, non te ne devi vergognare anzi deve essere come una medaglia che ti metti perché cerchi di superarla, però Rita andava detto, spiegato. Lo spieghiamo insieme?". Quando la ballerina ha fatto cenno di sì con la testa, la conduttrice ha raccontato:

Lei è nata con un disturbo che riguarda la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo fluente i numeri. È dislessica, disgrafica e ha la discalculia. Lei balla contando sennò non tiene il tempo ed è concentrata su quello, quindi è difficile che riesca nel frattempo a fare anche un'altra cosa.

"Risulta una giustificazione, io non voglio" ha poi commentato la ballerina, interrotta di nuovo dalla De Filippi: "È una spiegazione, è diverso". Poi per tirarle su il morale, ha scherzato tirando in ballo Niveo, il nuovo fidanzato della ballerina conosciuto grazie al talent show: "Lo sai che anche lui ha un disturbo? Ha già i capelli bianchi". E ha finalmente rubato un sorriso all'allieva.

Il conforto di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano non appena appreso dei disturbi della ragazza, l'ha chiamata in sala prove: "Finalmente so tutto" le ha detto. Dopo un lungo discorso su come si comporta una ballerina mentre danza, le ha chiesto perché non gliel'avesse detto prima. "Ora capisco perché ti urlavo sorridi, tu lo facevi per un attimo e poi tornavi indietro. Ora capisco perché, sapendolo lo affrontiamo in maniera diversa. Ti tolgo il compito, per la sfida chiederò che tu possa non farla così faremo un altro lavoro".