video suggerito

Reunion tra Mirko e Licia, Pasquale Finicelli a Cristina D’avena: “Sei in forma”, Cucciari: “Vi lascio soli?” Reunion di Love Me Licia nello studio di Splendida Cornice. Durante il programma di Geppi Cucciari, nella puntata in onda giovedì 20 febbraio, Cristina D’Avena e Pasquale Finicelli, rispettivamente Licia e Mirko nella popolare serie, si sono riabbracciati dopo 40 anni. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

141 CONDIVISIONI condividi chiudi

Reunion di Love Me Licia nello studio di Splendida Cornice. Durante il programma di Geppi Cucciari, nella puntata in onda giovedì 20 febbraio, Cristina D'Avena e Pasquale Finicelli, rispettivamente Licia e Mirko nella popolare serie, si sono riabbracciati. Un incontro avvenuto dopo 40 anni che non si vedevano, sul quale la conduttrice e comica ha voluto scherzare.

L'incontro tra Licia e Mirko dopo 40 anni

Nell'ultima parte della puntata del 20 febbraio di Splendida Cornice, Geppi Cucciari ha accolto in studio Cristina D'Avena e Pasquale Finicelli, che sono stati protagonisti della popolare serie degli Anni Ottanta Love Me Licia. I due si sono ritrovati dopo 40 anni, durante i quali non hanno avuto contatti. "Come stai? Sei in forma", ha detto l'attore alla collega. "Non ci vedevamo da una vita", ha risposto lei, osservandolo con attenzione. "Vi lascio soli? Falli sedere vicini, che magari può nascere un amore", ha commentato scherzando Cucciari.

Il racconto del primo bacio sul set

Geppi Cucciari ha poi parlato con i suoi ospiti degli anni di Love me Licia e, in particolare, dei baci che si sono scambiati durante gli episodi. "Erano veri?", ha chiesto la conduttrice. "Erano a stampo", ha spiegato D'Avena, anche se ha raccontato che il primo non è stato esattamente così: "La prima volta ci hanno stoppato perché lui iniziava a mettere la lingua". Il diretto interessato però ha negato. Oggi Pasquale Finicelli ha spiegato di avvertire ancora l'affetto del pubblico, che si ricorda di lui e lo riconosce per strada per salutarlo: "Ancora mi riconoscono, mi dicono cose belle. Mi fermano soprattutto gli uomini". Nel corso della chiacchierata in studio, gli ex Licia e Mirko si sono trovati in disaccordo sull'orario in cui andare a dormire. E Cucciari ha scherzato: "No, miraccomando, Lica e Mirko che litigano nel mio programma no".