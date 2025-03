video suggerito

Claudio Lippi: "A Buona Domenica prendevo lo Xanax e avevo attacchi di panico. Lavorare con Bonolis fu orrendo" Claudio Lippi ripercorre la sua storia alla soglia degli 80 anni: gli amori, la carriera e i momenti più difficili.

A cura di Daniela Seclì

Claudio Lippi festeggerà i suoi 80 anni il prossimo giugno. Così, si è raccontato in una lunga intervista, tra carriera e vita privata. Ne ha approfittato anche per ricordare l'amicizia con Fabrizio Frizzi:

Ho buoni rapporti con tanti, ma se penso all'amicizia con la A maiuscola, per me sacra, quella per cui si può stare a guardarsi negli occhi per ore senza parlare, c'è solo Fabrizio. Abbiamo condiviso periodi difficili sul lavoro. Era innamorato della vita, se n'è andato nel momento più bello. Dovevamo vederci a cena, mi è rimasta la convinzione che un giorno mi chiamerà.

Claudio Lippi si racconta alla soglia degli 80 anni

Claudio Lippi ha rilasciato un'intervista a Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera. Il conduttore ha confidato che spesso, quando si accendeva la telecamera, si agitava. Anche negli anni trascorsi alla conduzione di Buona Domenica, ha avuto bisogno di un aiuto per affrontare l'ansia:

È l'effetto che mi fa il pubblico, ancora oggi. Per dieci anni di Buona Domenica su Canale 5 prendevo lo Xanax. Avevo attacchi di panico, mi girava la testa e mi aggrappavo al braccio di Laurenti o di Paola Barale. Poi, appena sciolta la lingua a moquette, andavo bene.

Claudio Lippi è tornato con la mente anche alla Domenica In che condusse con Paolo Bonolis e che ha definito "orrenda". Il motivo? "Paolo è un Gemelli, tende a prevaricare, l'ultima parola è sempre la sua". Il conduttore sostiene che a malapena sia riuscito a dire "una frase intera". All'ultima puntata decise di non presentarsi, fingendosi malato: "Bonolis se la legò al dito". Di recente, tuttavia, lo avrebbe incontrato in treno e tra loro ci sarebbe stata cordialità, dunque "nessun rancore". Andò via anche dalla Buona Domenica di Paola Perego: "Eh, quando c'è di mezzo Lucio Presta… Non condividevo i contenuti del programma, volgarissimi".

Claudio Lippi e l'amore, oggi vive con la ex moglie

Claudio Lippi ha raccontato che subito dopo essersi separato dalla moglie Kerima ha compreso di avere fatto una sciocchezza. La vita, tuttavia, li ha riuniti: "Oggi vivo con lei, da fratello e sorella, data l'età". E come Maurizio Costanzo con Maria De Filippi, anche lui vorrebbe morire tenendo la mano di Kerima. Quanto alla storia d'amore con Luana Ravegnini, invece, ha commentato:

Ci siamo lasciati e non è stato indolore, però meglio che sforzarsi a stare insieme. Sono contento che abbia realizzato il sogno di diventare mamma e che sia serena.