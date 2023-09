Reazione a Catena torna nel sabato sera di Rai1, le date del game show con ospiti vip Reazione a Catena avrà due appuntamenti serali: il primo sabato 30 settembre, il secondo sarà il 7 ottobre. Si tratta di due serate di beneficenza in cui saranno presenti ospiti vip.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i prodotti televisivi che più hanno avuto successo negli ultimi anni c'è Reazione a Catena, il game show condotto da Marco Liorni che occupa la fascia dell'access prime time e che macina ascolti da capogiro. Visto il successo del format, la tv pubblica ha affidato proprio al programma il compito di ospitare due serate di beneficenza dove non mancheranno ospiti noti, pronti a cimentarsi nell'iconico quiz. Ecco quando andrà in onda lo show in prima serata al sabato.

Reazione a Catena appuntamenti al sabato sera

Come anticipato da Davide Maggio si tratta di due appuntamenti, uno è quello della serata di sabato 30 settembre, mentre il secondo è previsto per sabato 7 ottobre, quando alcuni protagonisti vip prenderanno parte al gioco insieme alle loro famiglie. I vari blocchi del programma saranno uguali a quelli che si vedono nella versione canonica di Reazione a Catena, ma non mancheranno delle novità con intermezzi divertenti, artisti che si esibiranno in studio e anche il tema della puntata si rispecchierà nei vari giochi che i concorrenti dovranno affrontare. I vip, però, non saranno soli, in loro soccorso arriveranno alcune delle squadre più forti della stagione affinché i protagonisti di questi due appuntamenti speciali possano portare a casa il risultato. Un aiuto fondamentale affinché il montepremi conquistato possa essere devoluto in beneficenza.

Gli ospiti della prima puntata

Ecco, quindi, chi si cimenterà nel primo appuntamento speciale con il game show condotto da Marco Liorni: Iva Zanicchi con la figlia Michela e la nipote Virginia, Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Paolo Conticini con la moglie Giada e la cugina Lucia De Benedittis e i Cugini di Campagna al completo. Ci saranno, poi, le esibizioni durante la serata dei Cugini di Campagna nella doppia veste di ospiti e concorrenti e Donatella Rettore.