Ascolti Tv sabato 7 ottobre: chi ha vinto tra Tú Sí Que Vales e Reazione a Catena Per la seconda settimana consecutiva Marco Liorni torna nel sabato sera di Rai1, sfidando la corazzata di Maria De Filippi. Ecco com’è andata in termini di ascolti.

A cura di Andrea Parrella

Si ripropone ancora una volta lo scontro di ascolti a distanza tra Maria De Filippi e Marco Liorni. Per il secondo sabato consecutivo, Rai1 propone lo speciale Tutti giocano a Reazione a Catena per affrontare la corazzata di Tú Sí Que Vales, in onda come sempre su Canale 5. Uno scontro che resta stabile per divario tra le due programmazioni rispetto alla scorse settimana, nonostante gli ascolti di entrambi i programmi risultino in calo in termini di share.

Chi ha vinto tra Tú Sí Que Vales e Reazione a Catena

Su Rai1 il secondo e ultimo appuntamento con Tutti Giocano a Reazione a Catena ha conquistato 2.008.000 spettatori pari al 13.9% di share (all'esordio, una settimana fa, erano 2.162.000 spettatori pari al 15.2% di share). Al contempo su Canale5 Tú Sí Que Vales si tiene a larga distanza dalla concorrenza, facendo il vuoto e raccogliendo davanti al video 3.713.000 spettatori con uno share del 28.5%. Una vittoria secca di Canale 5, in attesa che la programmazione autunnale effettiva del sabato sera di Rai1 con l'avvio di Ballando con le Stelle.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 Tg2 Post Speciale è stato seguito da 619.000 spettatori, pari al 3.7% di share. Su Italia1 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha intrattenuto 772.000 spettatori (share del 4.7%). Su Rai3 è andato in onda Italic, carattere italiano che raggiunge 461.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete4 Quarta Repubblica – Speciale totalizza una media di 452.000 spettatori (pari al 3% di share). Su La7 Massimo Gramellini con In Altre Parole rimane su buoni standard con 869.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 la Formula 1 con GP Qatar – Sprint è seguita da 556.000 spettatori (pari al 3.3% di share). Sul Nove Faking It – Bugie o verità? segna 275.000 spettatori (2.1%). Sul 20 47 Ronin arriva a 327.000 spettatori, con una media del 2.1% di share.