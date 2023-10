Ascolti tv sabato 30 settembre: chi ha vinto tra Reazione a Catena e Tu Si Que Vales I dati auditel di sabato 30 settembre 2023: chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra Rai Uno con “Tutti giocano a Reazione a Catena” e Canale 5 con “Tu Si que Vales”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, sabato 30 settembre, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, game show, documentari e film adatti a tutta la famiglia. Su Rai Uno è tornato Marco Liorni al timone di Tutti giocano a Reazione a Catena, il game show che in prima serata vede tra i concorrenti personaggi famosi. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tu Si Que Vales che ha visto i Messoudi Brothers volare direttamente in finale. Tutti i dati auditel della serata.

Chi ha vinto tra Reazione a Catena e Tu Si Que Vales

La puntata del game show Tutti giocano a Reazione a Catena andata in onda in prima serata su Rai Uno ha visto protagonisti numerosi personaggi dello spettacolo, da Iva Zanicchi e Eleonora Giorgi a Paolo Conticini, i Cugini di Campagna e Donatella Rettore: ha registrato 2.162.000 spettatori pari al 15.2% di share. Il secondo appuntamento con Tu Si Que Vales su Canale5 ha visto i Messoudi Brothers volare in finale dopo aver convinto il 100 % della giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi: la puntata è stata seguita da 3.904.000 spettatori con uno share del 30.3%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai Due S.W.A.T ha totalizzato 720.000 spettatori pari ad uno share del 4.5 %, su Rai Tre invece il documentario Italic, carattere italiano ha intrattenuto 530.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Italia Uno il film per grandi e piccini L'era Glaciale 3 – L'alba dei Dinosauri è stato seguito da 734.000 spettatori pari ad uno share del 4.5 %. Rocky III andato in onda su Rete 4 è stato seguito da 400.000 spettatori pari ad uno share del 2.6 %. Su La7 In altre parole ha intrattenuto 845.000 spettatori con il 5.3% di share, su Tv 8 Quattro Ristoranti è stato seguito da 380.000 spettatori, share del 2.3 %. Faking It – Bugie o verità? sul Nove è stato seguito da 221.000 spettatori con uno share del 1.7 %.