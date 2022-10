Reazione a Catena, le Tre e un Quarto sono campionesse: più di 230 mila euro vinti Grande festa a Reazione a Catena con il trionfo delle Tre e un Quarto che hanno conquistato la Coppa dei Campioni: è record.

Grande festa a Reazione a Catena con il trionfo delle Tre e un Quarto che hanno conquistato la Coppa dei Campioni. Sono proprio loro, le tre studentesse provienienti da Varese che hanno sollevato l'ambito premio dopo l'ennesima vittoria nel programma di Rai1, condotto da Marco Liorni. "La vittoria ha coronato un percorso che di per sé ci aveva già stupito per come era andato", hanno raccontato Letizia Bianchini, Carolina Iadanza ed Elisa Ferrazzano, questi i nomi delle Tre e un Quarto.

Le Tre e un Quarto super campionesse a Reazione a Catena

Anche questa sera "Le Tre e un Quarto" hanno stracciato la concorrenza. Il trio arrivato in finale, risultato sconfitto, è stato quello delle "Pizze a Pezzi" da Genova. Alla fine, la vittoria delle Tre e un Quarto ha fruttato altri 64.500 euro. A Varese News le ragazze campionesse in carica hanno raccontato le loro emozioni:

Sicuramente siamo molto soddisfatte della vittoria perché ha coronato un percorso che di per sé ci aveva già stupito per come era andato. In più c’è stata tanta emozione nel giocare con squadre fortissime che abbiamo visto in TV durante tutta l’estate e che durante i giorni del torneo più che degli sfidanti sono diventati amici e compagni di avventura. E infine la cosa che ci porteremo dietro maggiormente è il sostegno di tutte le persone che lavorano alla trasmissione, che ci hanno davvero sostenute fino all’ultima puntata e ci hanno fatto sentire parte della loro grande famiglia degli studi Rai di Napoli.

Quanto hanno vinto le Tre e un Quarto

Le Tre e un Quarto hanno fatto il loro debutto lo scorso 13 settembre e si sono poi ritirate a inizio ottobre da imbattute, dopodiché hanno partecipato al torneo dei campioni che è cominciato il 13 ottobre. Le Tre e un Quarto” hanno raggiunto il record di puntate vinte da una squadra femminile nella storia del programma: hanno giocato per un totale di 23 serate riuscendo a indovinare per ben 14 volte l’ultima parola, riuscendo a portare a casa ben 230 mila euro. Un record.