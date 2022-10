‘Le tre e un quarto’ campionesse di Reazione a catena: “Ora i ragazzi si sentono intimiditi da noi” Letizia Bianchini, Elisa Ferrazzano e Carolina Iadanza sono le campionesse di Reazione a Catena che hanno portato a casa 231.886 euro. Il loro percorso televisivo si è interrotto sul più bello. Il motivo? “Eravamo soddisfatte e poi abbiamo vinto tanti soldi, va bene così”.

A cura di Giulia Turco

(Le Tre e un quarto, campionesse di reazione a catena, e Marco Liorni. Foto Chi)

Si fanno chiamare ‘Le tre e un quarto’ e sono le giovani campionesse di Reazione a Catena. Il trio ha lasciato il quiz preserale di Rai Uno con Marco Liorni nella puntata dello scorso 6 ottobre. In tasca, un montepremi da 231.886 euro in gettoni d’oro e ancora tantissimi progetti per il loro futuro.

Perché il trio ha deciso di lasciare il quiz di Rai 1

Loro sono Letizia Bianchini, Elisa Ferrazzano e Carolina Iadanza. Sono le studentesse universitarie che sul più bello hanno deciso di interrompere il loro percorso televisivo su Rai 1. Il motivo? “Eravamo soddisfatte e poi abbiamo vinto tanti soldi, va bene così”, raccontano in un'intervista esclusiva a Chi. La priorità per loro resta lo studio, Letizia ad esempio è stata selezionata per seguire in presenza i corsi del Politecnico di Milano. Quando il dovere chiama, loro rispondono.

(Letizia Bianchini, Elisa Ferrazzano e Carolina Iadanza. Foto Chi)

Cosa studiano le Tre e un quarto di Reazione a Catena

Si sono conosciute al liceo scientifico di Tradate, Varese, poi hanno intrapreso percorsi diversi ma tutti da gran curriculum. Mentre Letizia segue la strada della progettazione in Digital and Interaction Design, Carolina porta avanti una doppia laurea in Ingegneria biomedica e Ingegneria dei materiali delle nanotecnologie. Elisa invece studia Ingegneria meccanica. Dopo l'esperienza in tv ammettono che la loro vita sociale sta subendo cambiamenti: “I ragazzi si sentono intimiditi da noi”, racconta una di loro. “Ma è come se la tv avesse eliminato le barriere. Dopo essere stata a Reazione a catena molti ragazzi che prima non osavano avvicinarsi si sono complimentati”.

Cosa faranno con il montepremi vinto

Dopo 23 puntate di fila il trio delle studentesse ha portato a casa un montepremi strabiliante. Presto torneranno in tv, nonostante gli impegni, per partecipare alla Sfida tra campioni di Reazione a Catena in onda su Rai 1 dal 24 al 30 ottobre. Nel frattempo pensano a come meglio spendere la cifra vinta. “Un regalo a mia sorella, perché quando ero bambina mi ha fatto un po’ da mamma. Quando ha iniziato a lavorare mi ha fatto molti regali. Adesso è arrivato il momento di ricambiare”, spiega Letizia. “Porterò prima in viaggio mio fratello, più piccolo di me di tre anni, poi il mio fidanzato in Costiera Amalfitana”, aggiunge Carolina. “I miei genitori quest’anno non hanno potuto festeggiare il loro 25esimo anniversario di matrimonio per problemi familiari: regalerò loro una vacanza solo per due”, conclude Elisa.