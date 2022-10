‘Le tre e un quarto’ lasciano Reazione a Catena: “Siamo dovute tornare a casa per motivi personali” “Le tre e un quarto”, campionesse di Reazione e a Catena, si ritirano dal programma. Nella puntata del 6 ottobre, Carolina, Letizia ed Elisa non sono tornate in studio a difendere il titolo. “Siamo dovute tornare a casa per cause personali”, ha spiegato il trio femminile in un post su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

"Le tre e un quarto", campionesse di Reazione e a Catena, si ritirano dal programma. Nella puntata del 6 ottobre del quiz di Rai1, Carolina, Letizia ed Elisa non sono tornate in studio a difendere il titolo. Con un post pubblicato sul loro account Instagram hanno spiegato il motivo: "Siamo dovute tornare a casa per cause personali". Il trio femminile ha partecipato a 23 puntate del game show, portando a casa un bottino di 230mila euro. Ma potrebbero esserci delle sorprese in serbo.

"Le tre e un quarto" lasciano Reazione a catena

Nell'ultima puntata del quiz condotta da Marco Liorni, andata in onda mercoledì 6 ottobre, il trio femminile "Le tre e un quarto" non si è presentato. Carolina, Letizia ed Elisa hanno portato a casa un bottino di 230mila euro e hanno deciso di ritirarsi dal programma, come hanno annunciato loro stesse con un post su Instagram: "Siamo dovute tornare a casa per cause personali". Tuttavia sembra che la loro avventura in tv non sia ancora del tutto finita: "In ogni caso, continuate a seguirci perché sono in arrivo grandi sorprese". Le loro parole lasciano pensare che presto potrebbe esserci un ritorno, probabilmente con la partecipazione al torneo dei campioni, dove sicuramente saranno attese.

"Una decisione molto sofferta ma inevitabile"

La caposquadra Carolina, intervistata da Sorrisi.com, ha spiegato nel dettaglio le motivazioni dietro il loro ritiro da Reazione a Catena:

È stata una decisione molto sofferta ma inevitabile. Letizia ha l’obbligo di frequentare l’università e, se fossimo rimaste a Napoli per continuare il programma, avrebbe perso l’opportunità della borsa di studio. Molti ci considereranno matte per questa scelta ma gli impegni di studio sono più importanti. Abbiamo vinto circa 76mila euro a testa e la nostra partecipazione è andata al di là delle più rosee aspettative

Sono diversi i modi in cui le tre ragazze stanno pensando di investire i soldi vinti nel game show: Carolina vorrebbe usarli per gli studi futuri e per viaggi con fidanzato e fratello, Letizia per un regalo ancora top secret indirizzato alla sorella e infine Elisa sta pensando di organizzare la feste per i 25 anni di matrimonio dei genitori.