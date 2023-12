Raz Degan e l’amore della sua Cindy: “Ho protetto la nostra intimità, le cose belle vanno custodite” Raz Degan è ospite nella puntata di domenica 17 dicembre di Verissimo. Con lui, per la prima volta, c’è Cindy, la sua compagna da sei anni, con la quale condivide viaggi ed esperienze incredibili.

A cura di Ilaria Costabile

Protagonisti della puntata di Verissimo di domenica 17 dicembre, sono stati Raz Degan e la compagna Cindy. Per la prima volta, il noto volto tv ha parlato della sua vita privata, raccontando il momento in cui ha conosciuto la donna che è al suo fianco da sei anni, e lo ha accompagnato in ogni suo viaggio. Prima di aprire il suo cuore, però, ha parlato anche della sua terra, Israele, e di suo padre che non ha voluto abbandonarla:

Ha fatto 80 anni, il compleanno nel kibutz da solo, con il cane, quando arrivi a questa età non hai paura più di niente, hai radici così profonde, ho cercato più volte di portarlo in Italia, o al centro di Israele, ma lui è rimasto lì. La situazione è complicata, spero si trovi una soluzione, ma c’è bisogno dell’aiuto internazionale, per trovare la pace. Stiamo vivendo un momento difficile tutti, a prescindere dal lato in cui ci troviamo.

Raz Degan racconta l'incontro con Cindy

È arrivato il momento, però, di parlare a cuore aperto di una parte della sua vita che ha sempre tenuto lontana dai riflettori: "La mia vita privata l’ho tenuta sempre privata, per me è sacra, sono orgoglioso di Cindy di quello che mi dà e di Napoli, e lei" dice a Silvia Toffanin. Una volta entrata in studio, Raz Degan racconta il momento in cui si sono conosicuti:

Quando abbiamo cominciato a parlare di questa cosa 5 anni fa, volevo tenere queste cosa bella, protetta, perché sono preziose in questo mondo, non volevo perdere l’intimità che abbiamo, per il gossip, o i giornali, non viviamo questa realtà. L’ho incontrata a Bali, i miei fratelli vivono lì. L’ho incontrata ad una festa, abbiamo iniziato a parlare in inglese, abbiamo iniziato a girare il mondo, trovare una persona che mi sta dietro, nella selva amazzonica e lei aveva il coraggio di starmi dietro.

La conduttrice, quindi, è curiosa di sapere anche come Cindy vive questo amore così totalizzante che, a conti fatti le ha cambiato la vita e descrive il loro rapporto in questi termini:

Raz spinge all’estremo, io sempre stata viaggiatrice, avventurosa, lui ha portato l’idea di conoscere il mondo a tutto un altro livello. Tocca veramente gli estremi, può essere la persona più attenta, è sempre attento ad un gesto, ad aiutarmi, a rassicurarmi, però è anche egoista, sa essere gli estremi delle due cose, è una cosa molto bella.

L'amore nella vita di Raz Degan

La loro vita insieme procede a gonfie vele, nella loro casa in Puglia, dove vivono lontano da tutti: "Per lei magari non è facile, perché non abbiamo vita mondana, ma dopo che sei stato dei mesi a coltivare la terra, a scrivere, a piantare alberi, poi esci e vai a scoprire gli angoli più remoti del mondo, parli con gente pura". Degan, poi, conclude questa chiacchierata con una riflessione importante, sulla necessità di non chiudersi all'amore:

Amare è la cosa più bella del mondo. Bisogna non aver paura, sai tante volte abbiamo un amore, pensiamo che è tutto nella vita, poi prendiamo una ferita e poi chiudiamo il cuore e non siamo pronti, ma l'amore esiste e senza amore non c'è vita. Dobbiamo credere nell'amore, non c'è cosa più bella dell'amore.