Raimondo Todaro bacia la maestra Alessandra Celentano ad Amici22 La puntata di Amici22 questo pomeriggio si è aperta ancora con il toto nome sul presunto fidanzato della maestra Alessandra Celentano. Quando Maria De Filippi le ha chiesto: “È Raimondo Todaro?” lui si è alzato e l’ha baciata.

A cura di Gaia Martino

Su Canale 5 in onda questo pomeriggio il terzo appuntamento con Amici di Maria de Filippi. Il talent show ha riaperto le sue porte con nuovi talenti, tutti in corsa per l'atteso Serale. Anche stavolta la padrona di casa ha aperto la parentesi fidanzato Alessandra Celentano: nella prima puntata la Maestra rivelò di aver trovato un compagno durante le vacanze estive, poi scherzò confessando di essere impegnata con Can Yaman, ospite di quel pomeriggio. La De Filippi ha così deciso di fare un gioco ad apertura: "Abbiamo chiesto al popolo del web di darci degli inizi e sono saltati fuori dei nomi" ha spiegato prima di elencare gli indizi provenienti dagli utenti social. Al nome di Raimondo Todaro il pubblico ha applaudito: il ballerino e insegnante si è alzato per baciare la sua collega.

ll bacio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Quando Maria De Filippi ha fatto il nome di Raimondo Todaro nella lista dei papabili fidanzati della Maestra Celentano, dopo Rudy Zerbi e Emanuele Filiberto, la reazione dell'insegnante di ballo è stata inaspettata. L'ex di Ballando con le stelle si è alzato in piedi ed ha baciato la sua collega con la quale lo scorso anno ha più volte discusso, scatenando risate tra i presenti e gli applausi del pubblico. Anche su Twitter l'episodio è stato molto chiacchierato.

Perchè Maria De Filippi stuzzica Alessandra Celentano sulla sua vita privata

Da tempo ormai la padrona di Casa di Amici si diverte a stuzzicare la maestra di ballo riguardo la sua vita privata. Nel primo appuntamento del talent show tre weekend fa le fece la domanda diretta: "Ti sei fidanzata?" le chiese, e alla risposta "Sì" scherzò con "Ma lui lo sa?". La verità è che Alessandra Celentano è sempre stata estremamente riservata riguardo i suoi sentimenti: dopo il matrimonio naufragato con Angelo Tramentozzi, analista finanziario e maestro di karatè con il quale è rimasta in buoni rapporti, non è trapelata alcuna notizia sul suo privato.