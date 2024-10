video suggerito

Rai, ecco il nuovo Consiglio di amministrazione: Agnes presidente, Rossi ad, Sergio dg Si è ufficialmente insediato il nuovo Cda Rai: presidente Simona Agnes, nuovo ad è Giampaolo Rossi e nuovo dg è Roberto Sergio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è insediato oggi, martedì 1 ottobre, il nuovo Consiglio di amministrazione della Rai. L’Assemblea degli azionisti, riunita in forma totalitaria alla presenza dell’intero azionariato (MEF e Siae), ha nominato il Cda, composto da Simona Agnes, Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Federica Frangi, Antonio Marano e Roberto Natale. Tutto come ampiamente previsto con l'indicazione di Giampaolo Rossi nella posizione di nuovo amministratore delegato e Roberto Sergio come nuovo direttore generale. Il Consiglio di Amministrazione della Rai, presieduto da Antonio Marano in qualità di consigliere anziano, ha quindi nominato a maggioranza per la carica di Presidente Simona Agnes. Questa nomina diventerà efficace solo dopo che i due terzi della Commissione Parlamentare di Vigilanza darà parere favorevole.

Chi è Simona Agnes, il nuovo presidente della Rai

Simona Agnes, figlia di Biagio Agnes, inizia la sua carriera nella Direzione Relazioni Esterne di Piaggio e passa poi a Telecom Italia, ricoprendo vari ruoli manageriali, tra cui Product Manager e responsabile Qualità. Ha fondato la Fondazione Biagio Agnes in onore del padre, che fu ex Direttore Generale della Rai. La stessa fondazione promuove il Premio Biagio Agnes, un prestigioso riconoscimento giornalistico. Nel 2021 è stata eletta per la prima volta nel Cda della Rai. Dal 2023 è Presidente del Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma.

Tutte le nomine del Cda Rai

Il 26 settembre, la Camera dei Deputati ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale come nuovi componenti del Cda per la Camera mentre al Senato sono stati nominati Antonio Marano e Alessandro Di Majo. Dal Mef, invece, le indicazioni di Giampaolo Rossi e Simona Agnes. Eletto dai dipendenti Rai, invece, è stato confermato per la seconda volta in consiglio di amministrazione, Davide Di Pietro.