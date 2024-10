video suggerito

L'ex direttore del TG1 Carboni fa causa alla Rai: "Ha registrato conversazioni col capo del personale" Stando a quanto riporta Il Foglio, Giuseppe Carboni, attuale direttore di Rai Parlamento ed ex direttore del Tg1, avrebbe registrato di nascosto le conversazioni con il capo del personale, allegando il tutto a una denuncia per demansionamento.

A cura di Andrea Parrella

Si apre un nuovo caso in Rai. Il direttore di Rai Parlamento, Giuseppe Carboni avrebbe registrato di nascosto le sue conversazioni private con il capo del personale della Rai, Felice Ventura, depositando tutto in una denuncia per “demansionamento”. È quanto scrive Salvatore Merlo su Il Foglio, raccontando una vicenda interna legata a Carboni che, tra le altre cose, è anche ex direttore del Tg1 dal 2018 al 2021.

La denuncia di Carboni

Nell'articolo de Il Foglio si racconta che Carboni, dopo il triennio alla guida del Tg1, è stato inizialmente lasciato senza incarico, prima di ricevere la direzione di Rai Parlamento, cosa evidentemente poco gradita, visto che Carboni, nei mesi successivi avrebbe iniziato a registrare i dialoghi con Felice Ventura, capo del personale Rai da diversi anni.

L'esperienza al Tg1 dal 2018 al 2021

Del contenuto degli audio non viene specificato nulla, se non il fatto che raccoglierebbero frasi poco edificanti legate ad altri direttori da parte di Ventura. Difficile capire, senza elementi aggiuntivi, a quali fattori possa essere legata la denuncia di Carboni, se non al biennio intercorso tra la fine dell'esperienza alla guida del Tg1 e l'inizio di quella a Rai Parlamento, testata giornalistica equiparabile.

Giuseppe Carboni lavora in Rai dal 1979, iniziando a collaborare con Rai Radio 3. Nel 1982 lavora a RaiStereoNotte, mentre nel 1989 inizia a collaborare con il TG2, seguendo negli anni anche diversi spazi di approfondimento. Nel 1995 è trasferito alla TGR, dove lavora alla sede Rai di Bolzano, per poi tornare al Tg2 dopo pochi mesi, sotto la direzione Mimun. Viene nominato caporedattore del TG2 con sede a Palazzo Montecitorio dall'allora direttore Marcello Masi, figura che ricopre fino al 2018, quando viene appunto nominato alla direzione del Tg1 su proposta dell'allora amministratore delegato Fabrizio Salini.