Cda Rai, le nuove nomine: la Camera elegge Federica Frangi e Roberto Natale

Giornata calda in Parlamento per le nuove nomine del Cda della Rai. La Camera dei Deputati ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale, come annnunciato dal vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Federica Frangi è stata votata da 174 deputati mentre per Natale i voti sono stati 45. Schede nulle: 3. Schede bianche: 6. Voti dispersi: 3. Al Senato, l'indicazione dei gruppi di maggioranza è di votare Antonio Marano, ritenuto vicino alla Lega. Le opposizioni non parteciperanno al voto mentre M5S e Avs convergono su Alessandro Di Majo, ritenuto vicino ai pentastellati.

Barbara Floridia, presidente Vigilanza: "Raggiunto obiettivo fondamentale"

"La lotta intelligente e perseverante vince! Finalmente si comincia il percorso di riforma della Rai in Parlamento per liberare il Servizio Pubblico dai partiti". Lo ha scritto su Facebook la presidente della Vigilanza, Barbara Floridia.

Oggi con il voto di 2 consiglieri per il Cda della Rai, il M5s e Avs hanno condiviso un obiettivo fondamentale: impedire che ci fosse un Cda privo del presidio delle forze di opposizione e che la maggioranza nominasse tutti i consiglieri di amministrazione, garantendo così un equilibrio fondamentale per il pluralismo dell'informazione e il rispetto delle diverse sensibilità del Paese.

Chi è Federica Frangi

Federica Frangi, classe 1973, è una giornalista professionista con esperienze nella redazione di Porta a porta, attualmente in forza alla redazione cronaca del Tg2. È stata consigliere nazionale della Fnsi eletta al Congresso di Chianciano con la lista “Stampa Libera e Indipendente”. È stata presidente dell’Associazione Stampa Romana, articolazione della Federazione Nazionale della Stampa nel Lazio e ha fatto parte del direttivo di Lettera 22, l’associazione di giornalisti “non omologati”.

Chi è Roberto Natale

Roberto Natale è un giornalista e sindacalista italiano, ex Usigrai (1996-2006) nonché ex presidente della FNSI dal 2007 al 2013. Lascia l'incarico nel 2013 per l'esperienza politica, candidandosi al Senato con Sinistra Ecologia Libertà non venendo eletto. Nello stesso anno diviene portavoce istituzionale del presidente della Camera, Laura Boldrini, mantenendo l'incarico fino al 2018.

Da Antonio Marano a Alessandro Di Majo, le ipotesi sugli eletti al Senato

Antonio Marano, 68 anni, foggiano, ha un'esperienza ventennale nel servizio pubblico. È stato direttore di Rai2, vicedirettore generale della Rai e Presidente di Rai Pubblicità dal 2016 al 2020. Attualmente ricopre la carica di direttore commerciale della Fondazione Milano-Cortina. Alessandro Di Majo, classe 1968, avvocato, ha svolto la funzione di Curatore fallimentare su incarico del Tribunale di Roma, nonché di legale di fallimenti e di membro di Comitati dei creditori. Dal 2002 al 2009 è stato componente del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti. Nel luglio 2021 è eletto dal Senato componente del Consiglio di Amministrazione della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. Da gennaio 2022 è membro del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale di Confindustria Radio Televisioni.