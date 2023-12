Rai celebra il successo di Stefano De Martino: “Varietà elegante e raffinato, fortemente voluto” Lo show in prima serata di Stefano De Martino regala grandi soddisfazioni all’azienda, che si congratula con lui e rivendica il successo di ascolti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Quello di Da Natale a santo Stefano è stato un appuntamento fortunato per la Rai. De Martino, volto di punta di Rai2 degli ultimi anni, consolida sempre di più la sua centralità con un risultato di ascolti che è la stessa azienda a rivendicare con una nota a poche ore dalla pubblicazione dei dati di ascolto che certificano il riscontro di pubblico di Stefano De Martino in prima serata.

Il Christmas Show proposto su Rai2 in prima serata il 26 dicembre, tratto in larga parte dallo spettacolo che De Martino sta portando nei teatri italiani da diversi mesi, si è rivelato una proposta accattivante per il pubblico. Numeri importanti per Rai2, che non vede spesso cifre di questo tipo in prima serata, soprattutto se il campo si restringe ai tempi recenti.

I complimenti della Rai a Stefano De Martino

Ecco perché la Rai ha voluto rimarcare il successo del prodotto con una nota pubblicata nel pomeriggio del 27 dicembre con cui rimarca il successo conseguito dal programma:

Ancora un ottimo risultato per la direzione Intrattenimento Prime Time con “Da Natale a Santo Stefano”, l'One man show di Stefano De Martino che ha ottenuto ieri, in prima serata su Rai 2, una media del 9,5 % di share con 1 milione 600 mila spettatori. Il programma ha toccato un picco di share del 13,5% (alle 23.31) e di 2 milioni 200 mila telespettatori (alle 22.12).

“Un varietà tradizionale, elegante, raffinato, espressione dell’intrattenimento di servizio pubblico che ho fortemente voluto – commenta il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea – Ringrazio in primis Stefano De Martino per aver accettato la sfida, e poi tutto il team autorale, il regista Sergio Colabona, il vicedirettore Fabio Di Iorio insieme al capo progetto Valeria De Stefanis”.

Gli ospiti della serata, il monologo su Belen

Una serata evento, quella di Rai2, su cui l'azienda ha puntato molto anche con il battage pubblicitario che ha preceduto la messa in onda, calibrato in modo strategico perché pensato con il principio di scandire le settimane antecedenti alla messa in onda con un countdown quotidiano. La serata ha alternato momenti musicali e comici con la presenza tra gli altri di Carlo Conti, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Giulia Vecchio. Durante lo show anche un monologo dedicato alla ex moglie Belen Rodriguez.