Petra rifiuta il viaggio regalato da Stefano De Martino a C’è posta per te: “Non parto senza i figli”

Stefano De Martino è il protagonista della prima storia della puntata di C’è posta per te di sabato 20 gennaio. In studio l’abbraccio affettuoso con Maria De Filippi che per prima lo aveva lanciato grazie ad Amici. A chiedere De Martino in studio è stata Emanuela che ha scritto al programma per i suoi genitori. “Essere figlia non vuol dire fare i capricci per avere regali costosi”, racconta Manuela nella sua lettera, “Essere figli vuol dire sapere di avere altre persone sulle quali appoggiarsi”. Emanuela a 24 anni si ammala di linfoma. Sono i suoi genitori a sostenerla e a incoraggiarla a lottare. Era la madre a farle da parrucchiera, a organizzare per lei le cene in terrazzo con il fidanzato. Il padre la accompagnava invece ai cicli di chemio, a dirsi orgoglioso di lei. Oggi Emanuela vuole ringraziarli entrambi per esserci stati.

Petra e Luigi, i genitori di Emanuela, accettano l’invito di C’è posta per te. Di fronte alla figlia, ascoltano commossi le sue parole e quelle della conduttrice che legge ai due una lettera scritta per l’occasione. “Questa sera voglio ringraziarvi perché voi la vita me l’avete regalata due volte”, scrive Emanuela nella sua lettera, “Mi dicevate sempre che sarebbe stato meglio capotasse a voi che a me ma col senno di poi ho capito che va bene così: io non avrei avuto la forza di fare quello che voi avete fatto per me”.

Stefano De Martino regala una vacanza ma Petra rifiuta: “Non parto senza i miei figli”

Stefano De Martino entra in studio per abbracciare Petra e Luigi. “La vostra è una storia meravigliosa”, prende la parola il conduttore, “Io sono papà da un po’ e quando ho sentito la vostra storia ho immaginato come mi sarei comportato da figlio e de genitore. Quando mio figlio ha la febbre mi viene voglia di prendere quella febbre e spostarla dal suo corpo al mio. Fa male quando i propri figli stanno male”. Quindi si è rivolto a Emanuela: “Non ho una risposta da darti se ti chiedi perché sia capitato a te tutto questo male. Ma so perché è capitato a te tutto il bene di avere due genitori così. I genitori ci stanno accanto nonostante tutto”. Il conduttore Rai consegna quindi i suoi regali a Petra e Luigi. Tra questi c’è una vacanza che Petra però rifiuta: “Senza i miei figli non ci vado e non posso portarmeli: devono studiare”. È Maria De Filippi a convincerla ad accettare quel dono restituito probabilmente per imbarazzo.