“Questa cassa non è un albergo”, su Real Time arriva la docuserie sulla famiglia Taffo Dal 2 novembre su Real Time arriva una docu-serie in tre puntate dedicata alla Famiglia Taffo, gli esperti di funeral service più famosi d’Italia, le cui irriverenti campagne social sono diventate virali.

A cura di Ilaria Costabile

L'unica cosa certa nella vita di ogni individuo, si dice sia la morte, lo sanno bene i Taffo, l'ormai celebre famiglia che si occupa di onoranze funebri e che, anche sui social, ha sdoganato un modo di mitigare la paura della fine, con ironia e sarcasmo. Su Real Time, dal 2 novembre, arriva "Questa cassa non è un albergo" la docu-serie dedicata all'azienda dei "funeral service" più famosa d'Italia.

I primi episodi della docu-serie sulla Famiglia Taffo

Si tratta di tre puntate dalla durata di circa trenta minuti ciascuna, che raccontano il dietro le quinte di una delle famiglie più note d'Italia, che è riuscita a rivoluzionare anche il modo di fare comunicazione su una tematica così delicata e, per certi versi, ancora soggetta a non pochi tabù. Si racconteranno, quindi, le vicende di Luciano Taffo, titolare della Taffo Funeral Services, che da più di 40 anni è attivo nel settore delle onoranze funebri e che cerca di accompagnare le famiglie segnate dal lutto in un percorso, difficile, sgravandole di ogni problematica, imponendo ai suoi collaboratori serietà e professionalità, perché come recita il suo motto "il funerale è un servizio che non ha repliche", quindi non ci si può permettere di sbagliare.

"L'imperatore", così come viene chiamato Luciano Taffo, ha un sogno: quello di regalare alla città di Roma una casa funeraria, sogno che, però, sembra difficile da realizzare. A supportarlo, però, nelle sue imprese quotidiane c'è per l'appunto la sua famiglia. In primis la moglie Luana, che si occupa della cremazione degli animali domestici, a seguire c'è il figlio Alessandro, l'artefice delle campagne social e pubblicitarie più irriverenti di sempre che hanno però garantito popolarità alla famiglia, c'è poi l'altro figlio Daniele che si occupa di gestire i conti dell'azienda e infine Sandro Purificati, colui che si occupa dell'area operativa dell'azienda, ma soprattutto riesce a placare le ire di Luciano Taffo.