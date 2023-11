Giulia De Lellis: “Torno in tv con Amore alla Prova. Gli ex? Non li rinnego, a Carlo non dà fastidio” Il 15 novembre, Giulia De Lellis è tornata in tv con Amore alla prova, un nuovo programma di Real Time in cui quattro coppie fanno i conti con la temuta crisi del settimo anno. “Io non ci sono mai arrivata”, ha scherzato l’influencer, parlando poi delle sue esperienze in amore. Oggi è felicemente fidanzata con Carlo Beretta.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia De Lellis è tornata in tv. Da mercoledì 15 novembre conduce Amore alla prova, un nuovo programma di Real Time nel quale quattro coppie in crisi accettano di vivere con un nuovo partner. Non uno qualsiasi, ma una persona che ha tutte le caratteristiche "mancanti" rispetto al loro compagno attuale. Intervistata da Vanity Fair, la "conduttrice alle prime armi", come ha scelto di definirsi, ha raccontato la sua nuova esperienza televisiva e parlato del suo passato sentimentale.

Giulia De Lellis conduttrice di programmi d'amore

Il programma Amore alla prova racconta di coppie che vivono la crisi del settimo anno e provano ad affrontarla in una maniera un pò diversa dal solito. Giulia De Lellis, nel suo passato sentimentale, non si è mai trovata a fronteggiare questo step: "Non ci sono mai arrivata. Se avessi portato avanti una relazione molto lunga e complicata avrei festeggiato i sette anni proprio adesso". E, se adesso dovesse vivere una crisi con il suo attuale partner Carlo Beretta, ha svelato che si rivolgerebbe a un terapeuta di coppia.

Non è la prima volta che l'influencer approda sul piccolo schermo come volto di un programma dedicato all'amore. Era già accaduto nel 2021 con Love Island, prodotto da Discovery, che le aveva permesso di esplorare questo sentimento da una sfaccettatura ancora diversa. Ma perché proprio questo tema? "Forse perché riconoscono la mia sensibilità, senza contare che nasco in un programma d'amore", ha spiegato De Lellis, che si definisce una "conduttrice alle prime armi", giunta alla sua quarta esperienza e arrivata per la prima volta in tv grazie a Uomini e Donne. Poi c'è stata l'esperienza al Grande Fratello Vip: "Avevo 19 anni, ero molto giovane, diretta e, forse, anche delicata. Sbagliavo a etichettare le persone".

Il rapporto con Carlo Beretta e con i suoi ex fidanzati

Giulia De Lellis è ora felicemente fidanzata con Carlo Beretta, che la supporta in ogni sua decisione e nuova esperienza. Il ragazzo non è geloso del fatto che la conduttrice parli spesso suoi ex, il più celebre dei quali è stato il dj Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne:

È un uomo intelligente e sa che, come avrò un futuro e un presente, ho avuto un passato così come lo ha avuto lui. Non rinnego i miei ex perché hanno sempre fatto parte della mia vita e, nel bene e nel male, mi hanno resa la persona che sono. Le persone di cui mi sono circondata erano sempre intelligenti, e non le rinnegherei mai.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta

L'influencer, seguita sui social da oltre 5milioni di follower, ha poi scherzato sui continui gossip che circolano sul suo conto e su una presunta gravidanza, che nega fermamente: "Semmai dovessi essere incinta sarò io la prima a dare la notizia, mi sembra chiaro. Grazie ai miei canali ho la possibilità di comunicare sempre la mia verità, e questo mi fa stare serena". Per De Lellis la verità è alla base di tutto: non sopporta le bugie e rimane sempre fedele a se stessa perché, è convinta, che nella vita "le maschere cadono sempre". Ancora oggi continua non leggere i commenti sotto i suoi post, per stare lontana dalle cattiverie e da chi non è riuscita a capirla.