Quanto hanno vinto i finalisti di Amici 2023: a Mattia Zenzola 157 mila euro La finale di Amici 2023 ha permesso ai finalisti Wax, Angelina, Isobel e Mattia di concludere in bellezza la propria partecipazione al talent show. Il premio in denaro più alto è andato al vincitore che ha portato a casa un montepremi di 157 mila euro.

A cura di Stefania Rocco

Si conclude in bellezza la finale di Amici 2023 per i finalisti Wax, Angelina Isobel e per il vincitore Mattia Zenzola. I premi in denaro vinti dai concorrenti sono stati suddivisi in base a una serie di parametri ma hanno consentito a tutti gli allievi in gioco di tornare a casa con un sostanzioso premio in denaro.

I montepremi vinti dai finalisti di Amici 2023

Il premio più ricco è stato quello guadagnato dal vincitore Mattia Zenzola, ballerino di latino americano e allievo di Raimondo Todaro. Mattia ha portato a casa 157 mila euro. Al ballerino sono andati, infatti, il premio finale da 150 mila euro, più altri 7 mila euro messi a disposizione dallo sponsor Marlù. In seconda posizione Angelina Mango che ha vinto un premio totale di 127 mila euro. Alla cantante sono andati il premio della categoria canto, il premio della critica, quello delle radio e quello offerto dallo sponsor Marlù. Segue in terza posizione, ma a una certa distanza, Isobel Kinnear che ha incassato 37 mila euro: 30 mila messi a disposizione da Tim e 7 mila da Marlù. Ma ai premi conquistati si aggiungono i tre contratti di lavoro offerti alla ballerina scelta da Alessandra Celentano che, conclusa la sua partecipazione ad Amici, avrà la possibilità di continuare a lavorare sia in Italia che all’estero. Chiude la classifica dei montepremi il cantautore Wax, allievo di Arisa, che si è aggiudicato il premio Oreo e il premio Marlù per un totale di 27 mila euro.

Mattia Zenzola vincitore di Amici 2023: la classifica

È stato il ballerino Mattia Zenzola a vincere l’edizione 2023 di Amici. Allievo di Raimondo Todaro, Mattia aveva già partecipato ad Amici 2022 con ottimi risultati. A causa di un infortunio, però, fu costretto ad abbandonare il talent show a un passo dalla fase serale, la più prestigiosa. Secondo posto per Angelina Mango cui è andato il premio di categoria per essere stata l’ultima cantante rimasta in gara. Terzo posto per Wax, talentuoso cantautore scelto dalla coach Arisa. Ultima posizione, a dispetto di un talento straordinario, quella di Isobel Kinnear, ballerina scelta da Alessandra Celentano capace di mettere d’accordo l’intera classe insegnante di ballo di Amici che le ha riconosciuto qualità di movimento, straordinarie competenze tecniche e un talento in grado di esprimersi anche nel canto e nella recitazione.