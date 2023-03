Quanto guadagnerà Zendaya per Euphoria 3: il compenso record dell’attrice che interpreta Rue Bennett

Zendaya tornerà a interpretare il ruolo di Rue Bennett nella terza stagione di Euphoria e, a quanto pare, il compenso dell'attrice è destinato a crescere. A far trapelare la presunta cifra è Matthew Belloni del magazine Puck. Secondo quanto sostiene, la ventiseienne avrebbe appena chiuso una trattativa che avrebbe portato a rinegoziare i termini del suo contratto, giungendo a una cifra record.

Sul magazine Puck si legge: "Zendaya ha appena concluso una grossa rinegoziazione" che ha portato il suo salario a crescere esponenzialmente. L'accordo raggiunto prevederebbe per lei un compenso di 1 milione di dollari a episodio. Se, come la prima e seconda stagione, la terza dovesse essere composta da 8 episodi, Zendaya incasserà dunque 8 milioni di dollari. Va rimarcato che, a partire dalla seconda stagione, Zendaya è diventata anche produttrice dello show. Tuttavia il suo salario ricorda quello incassato dagli attori di Friends nelle ultime due stagioni dell'amatissima serie televisiva.

Non è la prima volta che il compenso degli attori della serie Euphoria diventa motivo di interesse. Lo scorso anno, Sydney Sweeney – attrice che interpreta Cassie Howard – spiegò a Hollywood Reporter che gli attori non percepiscono più i compensi di una volta e che solo i grandi nomi, ricevono cifre altrettanto grandi:

Non pagano più gli attori come facevano una volta e, con la crescita dello streaming, non ti restano che le briciole. Le star affermate vengono ancora pagate bene, ma io devo dare il 5% al mio avvocato, il 10% al mio agente e il 3% al mio commercialista. Devo pagare il mio ufficio stampa ogni mese ed è una quota superiore a quella del mutuo. Se volessi prendermi una pausa di sei mesi, non avrei abbastanza soldi per tirare avanti. Non ho nessuno che mi dia un supporto economico.