Chi è Lucrezia Guidone, l’attrice che interpreta Sofia Durante in Mare Fuori 3

Lucrezia Guidone è la new entry del cast di Mare Fuori 3: Sofia Durante nei nuovi episodi della serie tv di successo si presenta come educatrice, una donna autoritaria che sembra delusa dalla capacità del personale nel gestire i detenuti dell'IPM di Napoli. Classe 1986, Lucrezia Guidone è di Pescara e tra i diversi titoli per cui ha lavorato nel corso della sua carriera ci sono anche Summertime e Fedeltà, insieme a Michele Riondino.

Chi è Lucrezia Guidone, la carriera dell'attrice al cinema e in tv

Lucrezia Guidone è nata il 3 giugno 1986 a Pescara, in Abruzzo. Stando a quanto si legge nella sua biografia, ha studiato alla National Academy of Drama Silvio D'Amico di Roma e al The Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York. Ha lavorato a teatro con Luca Ronconi vincendo diversi premi come il Premio Ubu, prima di farsi conoscere nel grande schermo. La sua prima interpretazione al cinema è arrivata con Noi 4, film di Francesco Bruni, che le ha permesso di vincere il Premio Internazionale Flaiano. Lucrezia Guidone ha recitato in La ragazza nella nebbia, in Dove cadono le ombre, poi in Summertime e Fedeltà, le due serie tv Netflix. Su Instagram vanta quasi 140 mila follower: con loro condivide molti scatti di sé al lavoro, gli ultimi realizzati sul set di Mare Fuori 3.

Lucrezia Guidone è Sofia Durante in Mare Fuori: il contrasto con il personaggio di Carolina Crescentini

Il nuovo personaggio di Mare Fuori 3 si presenta nell'IPM di Napoli come nuova educatrice, una donna autoritaria che nel corso della terza stagione farà emergere i suoi lati sensibili. Si presenta come polemica e scontrosa e non conquista la simpatia di Paola e Massimo (Carolina Crescentini e Carmine Recano) che giudica come incoscienti e incapaci nel gestire i ragazzi detenuti nel carcere minorile. Ma Sofia Durante potrebbe nascondere alcuni segreti. Se nella serie tv appare come "nemica" di Carolina Crescentini, nella vita reale le due attrici sono amiche: una fotografia condivisa su Instagram attesta la loro amicizia.

La vita privata di Lucrezia Guidone

Lucrezia Guidone è estremamente riservata, non si conoscono dunque i dettagli riguardo la sua vita privata. In un'intervista a Rolling Stones raccontò però la sua idea sull'amore: "L'amore è amore sia nei confronti dell’altro che nei confronti di sé stessi. Se mettiamo al centro noi stessi, riusciamo ad essere presenti anche nell’amore dell’altro in modo più autentico".