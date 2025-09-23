Quando va in onda la replica della puntata di Uomini e Donne su La5: gli orari

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uomini e Donne è tornato in tv con una nuova stagione, ricca di sorprese e colpi di scena, lunedì 22 settembre 2025. Flavio Ubirti e Cristiana Anania e una nuova tronista (QUI LO SPOILER) sono i protagonisti del Trono Classico, mentre veterani e volti nuovi hanno già riempito i parterre del Trono Over. Il dating show di Maria De Filippi va in onda dalle 14.45 su Canale5, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Ma chi non riesce a seguire la puntata all'orario appena indicato, può recuperarla grazie alla trasmissione delle repliche.

Ogni giorno, dalle 19.50 alle 21.15 va in onda su La5, canale 30 e 530 del digitale terrestre, la replica della puntata di Uomini e Donne andata in onda nel giorno stesso, alle 14.45 su Canale5. La replica del dating show viene trasmessa anche il giorno dopo, sempre su La5, dalle 12.05 alle 13.45. Per chi desidera scegliere il giorno e l'ora per intrattenersi con le vicende amorose dei protagonisti del programma di Maria De Filippi, può recuperare le puntate desiderate sul sito streaming MediasetInfinity e WittyTv, che raccoglie tutti i contenuti, dalle puntate intere ai singoli episodi, delle puntate.

Il dating show, sebbene sia iniziato da pochi giorni, è entrato già nel vivo: sin dall'inizio delle registrazioni si sono verificati diversi colpi di scena. Tra questi quello che ha coinvolto Rosario Guglielmi, ex fidanzato di Lucia Ilardo a cui era stato proposto il trono dopo aver scoperto i tradimenti della compagna. Quest'ultima, però, ha raccontato alla redazione un loro incontro tenutosi in gran segreto: la rivelazione ha fatto così saltare il trono del giovane. Al suo posto, stando alle anticipazioni, una corteggiatrice di Flavio Ubirti, intenta a lasciare il programma dopo essersi resa conto che il tronista non ricambiava il suo stesso interesse.