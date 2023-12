Quando finisce Reazione a catena 2023: la data dell’ultima puntata con Marco Liorni L’ultima puntata di Reazione a Catena va in onda regolarmente su Rai 1 domenica 17 dicembre 2023. Dopo una settimana di pausa lo show dovrebbe tornare con una serie di puntate speciali, registrate con le migliori squadre di questa edizione. A partire dal 2 gennaio 2024 Marco Liorni condurrà invece L’Eredità.

A cura di Giulia Turco

Domenica 17 dicembre va in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Reazione a Catena 2023. Come anticipato dai palinsesti, la 17esima stagione si conferma la più lunga di sempre nella storia del format, che ha potuto contare sulla conduzione amatissima di Marco Liorni. Dopo una breve pausa, stando alle anticipazioni tv il programma dovrebbe tornare in onda con uno slot di puntate speciali che saranno in onda a partire da lunedì 25 dicembre.

Quando finisce Reazione a catena 2023

Come anticipato, il game show preserale di Rai 1 andrà in onda regolarmente fino a domenica 17 dicembre 2023 compresa, concludendo così una lunghissima edizione iniziata il 19 giugno 2023. L’appuntamento resta come sempre tutti i giorni dalle ore 18.45 alle 20.00 circa su Rai 1. Un’edizione unica nel suo genere che porterà per la prima volta la conduzione affezionata di Marco Liorni fino a Capodanno. Non sarà infatti un arrivederci per il conduttore che, dopo una settimana di pausa, dovrebbe riprendere con una versione speciale del programma in onda, secondo Davidemaggio.it da lunedì 25 dicembre 2023 fino a lunedì 1 gennaio 2024.

Le anticipazioni sulle ultime puntate: la sfida dei campioni

Una sfida agguerrita tra ‘i campioni dei campioni’, alla quale parteciperà probabilmente anche l’ultimo trio ribattezzato come Gli Ultravioletta. La squadra, formata da Nunzio, Donatella e Federica, ha portato a casa la vittoria nell’Intesa Vincente nelle ultime puntate del programma, mettendo fuori gioco i campioni precedenti, I Super G, anche loro papabili concorrenti delle puntate speciali del programma, che saranno registrate. Si tratterà di un periodo di pausa per il conduttore che, con cinque edizioni di conduzione del format alle spalle, si prepara all’esordio della nuova stagione de L’Eredità, il preserale del quale prenderà le redini, al posto di Reazione a Catena, a partire da martedì 2 gennaio. Subentrerà al posto di Pino Insegno al quale, in un primo momento, era stata affidata la conduzione.