Marco Liorni saluta Reazione a Catena: "Inizia una nuova avventura" Il conduttore chiude l'ultima puntata dell'anno di Reazione a Catena salutando il pubblico. Dal 2 gennaio condurrà L'Eredità e al suo posto arriverà Pino Insegno.

A cura di Andrea Parrella

"Finisce qui questa edizione di Reazione a Catena. Domani inizia una nuova avventura, un'edizione nuova e rinnovata de L'Eredità, appuntamento con Reazione a Catena alla prossima estate". Con queste parole Marco Liorni chiude la sua ultima puntata di Reazione a Catena, quella del 1 gennaio 2024, mettendo fine alla sua esperienza alla guida del game pomeridiano di Rai1 senza troppa amarezza, visto che dopo due stagioni se ne va con una promozione a L'Eredità.

Liorni a L'Eredità, Pino Insegno a Reazione a Catena da giugno

Sarà proprio lui a condurre il quiz storico di Rai1 a partire dal 2 gennaio 2024, come gli spot in rotazione annunciano da giorni e come era già noto da settimane, dopo l'affaire Pino Insegno, designato inizialmente per la conduzione de L'Eredità e poi spostato a Reazione a Catena, che presenterà dal prossimo giugno.

I Dai e Dai campioni di Reazione a Catena

L'ultima puntata di Reazione a Catena della gestione Liorni ha visto trionfare meritatamente il trio dei Dai e Dai, che hanno vinto un montepremi record la scorsa estate e che ieri hanno portato a casa il titolo di campioni della stagione di Reazione a Catena, indovinando ben 28 parole nel gioco dell'Intesa vincente. Purtroppo per loro, i tre non sono riusciti a portare a casa il montepremi nell'ultima puntata della stagione.

Chi sono i Dai e Dai, il trio che ha vinto un montepremi record

Il trio è composto da tre ragazzi, amici, originari di Livorno. Si tratta di Simone Costagliola, Marco Voir e Simone Mariottini. Quest'ultimo nel programma non usa il suo vero nome, ma è conosciuto dal pubblico come Mario. Non si hanno informazioni precise a proposito della loro età. Per quanto riguarda la loro vita lavorativa, stando a quanto si legge sui rispettivi social, il primo è un designer e lavora Milano. Il secondo ha "un'esperienza trentennale nel campo dell'ecologia, specializzato in conversione di ossigeno in anidride carbonica". Il terzo invece è un software development engineer presso Amazon Services e vivrebbe a Dublino. Lo scorso agosto sono riusciti a portare a casa più di 70 mila euro.