Chi sono i Dai e Dai, i campioni di Reazione a Catena che hanno vinto un montepremi record Simone Costagliola, Marco Voir e Simone Mariottini (nel gioco conosciuto come Mario) formano il trio dei “Dai e Dai” e sono i campioni in carica di Reazione a Catena. Nel programma condotto da Marco Liorni, dal 1 agosto ad oggi, hanno vinto un montepremi pari 71.921 mila euro in gettoni d’oro.

A cura di Elisabetta Murina

Simone Costagliola, Marco Voir e Simone Mariottini (nel gioco conosciuto come Mario) formano il trio dei Dai e Dai a Reazione a Catena. Ad oggi sono loro i campioni del programma condotto da Marco Liorni e in onda tutti i giorni su Rai1. Il loro montepremi, aggiornato alla puntata del 16 agosto, è di 71.921 mila euro in gettoni d'oro, conquistati grazie al gioco Intesa Vincente. Nella puntata di Ferragosto, però, i tre sono stati censurati perché per indovinare la parola "borsetta" hanno usato la sequenza "cosa, piccoletta, prendi, alla vecchietta", perdendo così un punto.

Chi sono i Dai e Dai e cosa fanno nella vita Simone, Marco e Simone (Mario)

Il trio attualmente campione di Reazione a Catena si chiama Dai e Dai ed è composto da tre ragazzi, amici, originari di Livorno. Si tratta di Simone Costagliola, Marco Voir e Simone Mariottini. Quest'ultimo però nel programma non usa il suo vero nome, ma è conosciuto dal pubblico come Mario. Non si hanno informazioni precise riguardo alla loro età. Per quanto riguarda la loro vita lavorativa, stando a quanto si legge sui lori social, il primo è un designer e lavora Milano. Il secondo ha "un'esperienza trentennale nel campo dell'ecologia, specializzato in conversione di ossigeno in anidride carbonica". Il terzo invece è un software development engineer presso Amazon Services e vivrebbe a Dublino.

I Dai e Dai a reazione a Catena

Quanto hanno vinto fino ad oggi i campioni di reazione a catena

I Dai e Dai avevano già partecipato al programma circa due anni fa ed erano determinati a tornare per vincere una cifra sempre più alta. E così è stato: sono riapparsi a Reazione a Catena nella puntata del 1 agosto e ad oggi sono i campioni in carica. Hanno conquistato un totale di 9 vittorie e un montepremi pari a 71.921 euro in gettoni d'oro, aggiornato al 16 agosto.