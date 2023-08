I Dai e Dai eliminati da Reazione a Catena, il trio da record lascia il programma I Dai e Dai terminano la loro corsa nel quiz di Rai1 condotto da Marco Liorni. Lasciano stabilendo il record di 28 puntate di permanenza e con un montepremi da oltre 80mila euro.

A cura di Andrea Parrella

È finita la corsa dei Dai e Dai a Reazione a Catena. Il trio protagonista delle ultime settimane del programma ha lasciato il programma dopo una cavalcata lunga 28 puntate che li ha resi la squadra più longeva della storia del programma oggi condotto da Marco Liorni. La puntata andata in onda il 28 agosto su Rai1 si è rivelata fatale per il trio ed è stata immediata la reazione di molti spettatori sui social, che hanno salutato i Dai e Dai.

Un trio che si era fatto notare proprio nelle ultime settimane, stabilendo il record di permanenza nella trasmissione, ma anche finendo al centro di una piccola polemica con quella leggera gaffe sugli indizi per arrivare alla soluzione della "borsetta" (qualcuno lo ricorderà ma lo riproponiamo qui).

Quanto hanno vinto i Dai e Dai a Reazione a Catena

Oltre a riscrivere la storia del programma, i Dai e Dai, campioni in carica dal 1° agosto scorso, hanno raggiunto un montepremi totale di 82.000 euro. Nelle scorse settimane, in un'intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni, avevano parlato di come avrebbero voluto spendere i soldi vinti. Simone Costagliola ha fatto sapere: "Mi piacerebbe spenderli con la mia fidanzata". Simone Mariottini, detto Mario, ha altri progetti: "Forse farò un viaggio, oltre a quelli che faccio per andare e tornare dall'Irlanda dove lavoro". Marco Voir ha concluso: "In effetti mi servirebbe una macchina nuova".

Chi sono i Dai e Dai, campioni di Reazione a catena

Ma chi sono i Dai e Dai? La squadra di Reazione a catena è composta da Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottini. Marco Voir è nato nel 1992, vive a Livorno con la fidanzata Kayleygh. Ha conseguito un diploma di perito informatico e lavora in un'agenzia di scommesse. Simone Costagliola è nato nel 1993, anche lui a Livorno. Ha studiato Design della comunicazione al Politecnico di Milano e attualmente lavora per una multinazionale informatica. Simone Mariottini detto Mario è nato nel 1994 a Livorno. Ha studiato informatica e attualmente lavora in Irlanda, a Dublino, per una multinazionale dell'e-commerce. È fidanzato con Adele.