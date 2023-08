Reazione a Catena, i Dai e Dai svelano come spenderanno i soldi del montepremi vinto I Dai e Dai sono i campioni di Reazione a catena. Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottini, detto Mario, si sono raccontati su Tv, Sorrisi e Canzoni.

A cura di Daniela Seclì

I Dai e Dai Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottini sono i campioni in carica di Reazione a Catena. I tre concorrenti del programma condotto da Marco Liorni, si sono raccontati in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni e hanno svelato come spenderanno i soldi vinti.

I Dai e Dai campioni di Reazione a catena, come spenderanno i soldi vinti

I Dai e Dai hanno svelato come spenderanno il montepremi finale che riusciranno a portarsi a casa. Simone Costagliola ha fatto sapere: "Mi piacerebbe spenderli con la mia fidanzata". Simone Mariottini, detto Mario, ha altri progetti: "Forse farò un viaggio, oltre a quelli che faccio per andare e tornare dall'Irlanda dove lavoro". Marco Voir ha concluso: "In effetti mi servirebbe una macchina nuova". Su una cosa, però, sono d'accordo, questa esperienza resterà tra i loro ricordi più preziosi:

Il gioco è andato oltre le aspettative, noi ci abbiamo messo le nostre energie e alla fine l'impegno paga. Tra molti anni staremo ancora lì a dirci: "Ti ricordi quel concorrente quanto ci ha fatto ridere?", "E Liorni che ci ha fatto ballare?". Sarà un ricordo che vale tutto.

Anche Marco Liorni, su Tv, Sorrisi e Canzoni, ha speso belle parole per loro: "Simone, Marco e Mario sono una bella immagine di amicizia! Una delle cose che mi piace di più di "Reazione a catena" è che si tratta di un gioco per squadre. Quindi la chimica, l'aiuto reciproco e, ovviamente, l'intesa sono fondamentali.

"I Dai e Dai" sono un bell'esempio di questo: sono molto amici, si vogliono bene, e si vede, e poi sono ben composti, si integrano perfettamente in un gioco dove le risposte non si trovano su Google, ma devi cercarle nella tua testa insieme con quella dei tuoi compagni di squadra".

Chi sono i Dai e Dai, campioni de L'Eredità

Ma chi sono i Dai e Dai? La squadra de L'Eredità è composta da Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottini. Marco Voir è nato nel 1992, vive a Livorno con la fidanzata Kayleygh. Ha conseguito un diploma di perito informatico e lavora in un'agenzia di scommesse. Simone Costagliola è nato nel 1993, anche lui a Livorno. Ha studiato Design della comunicazione al

Politecnico di Milano e attualmente lavora per una multinazionale informatica. Simone Mariottini detto Mario è nato nel 1994 a Livorno. Ha studiato informatica e attualmente lavora in Irlanda, a Dublino, per una multinazionale dell'e-commerce. È fidanzato con Adele.