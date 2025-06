video suggerito

Quando finisce Chi l'ha visto 2025 per la pausa estiva, la data dell'ultima puntata con Federica Sciarelli L'edizione in corso di Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli sta per concludersi. In vista della sosta estiva, il programma di genere investigativo e criminologico si interromperà a luglio. La data dell'ultima puntata e quando tornerà in onda dopo l'estate.

A cura di Gaia Martino

In vista dell'estate anche Chi l'ha visto? sta per fermarsi. Lo storico programma di genere investigativo e criminologico di Federica Sciarelli, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3, chiuderà i battenti per la sosta estiva. L'edizione in corso della trasmissione che tratta i più grandi casi di cronaca italiana e porta alla luce persone scomparse si concluderà, per la pausa estiva, mercoledì 9 luglio 2025. Ritornerà in onda a settembre.

Quando va in onda l'ultima puntata di Chi L'ha Visto

L'ultima puntata di Chi l'ha visto?, prima della consueta pausa estiva, andrà in onda mercoledì 9 luglio 2025, in prima serata su Rai 3. In questa edizione Federica Sciarelli ha trattato i più grandi casi di cronaca italiani, oltre a segnalare le tradizionali scomparse. Dal delitto di Garlasco le cui nuove indagini potrebbero riscrivere il finale della vicenda che vede Chiara Poggi vittima, alla scomparsa di Kata, la bimba di origine peruviana che viveva con la famiglia nell'ex hotel Astor di Firenze. Poi ancora il delitto di Denisa Maria Adas, la morte di Liliana Resinovich, il femminicidio a Napoli di Martina Carbonaro.

Le anticipazioni delle ultime puntate di Chi L'ha Visto?

Nelle nuove e ultime puntate di Chi l'ha visto? in programma per mercoledì 18 giugno, 25 giugno, 2 luglio e 9 luglio, Federica Sciarelli tratterà vecchi e nuovi casi di cronaca, con indagini, misteri e inchieste, e proseguirà le ricerche di persone scomparse. Si fermerà, poi, per la sosta estiva: la programmazione di Rai 3 non è ancora stata definita, non si sa quindi, per ora, cosa andrà in onda al posto del programma di genere investigativo e criminologico. Incerta ancora la data di ripresa di Chi l'ha visto? dopo le vacanze estive. Nel 2024, l'edizione (ora in corso) della trasmissione di Sciarelli è iniziata l'11 settembre.