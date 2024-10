video suggerito

Quando Carolyn Smith invitò Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: “Pier Silvio Berlusconi è svenuto” Barbara D’Urso è stata ballerina per una notte di Ballando con le stelle nella puntata del programma di Milly Carlucci trasmessa sabato 5 ottobre. Non è mancata una frecciatina che è sembrata indirizzata a Pier Silvio Berlusconi. In passato le impedì di partecipare al programma di Rai1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Barbara D'Urso è stata la ballerina per una notte della puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 5 ottobre. La conduttrice si è allenata con grande impegno e ha portato in pista una coreografia tra bachata e salsa che è stata molto apprezzata. Non sono mancate le scintille con Selvaggia Lucarelli e una frecciatina sibillina che è sembrata indirizzata a Pier Silvio Berlusconi, che in passato le impedì di partecipare al programma di Milly Carlucci. Ma andiamo con ordine.

La frecciatina di Barbara D'Urso che sembra indirizzata a Berlusconi

Nel corso della partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle, non è sfuggito lo scambio di battute tra l'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque e Carolyn Smith. La presidente di giuria ha ricordato che in passato Milly Carlucci le affidò la missione di invitare Barbara d'Urso a partecipare al suo programma come ballerina per una notte. Carolyn fece questa proposta in diretta su Canale5, ospite del salottino di Domenica Live: "Quando gliel'ho detto le è preso un colpo", ha ricordato Smith in diretta. E D'Urso le ha fatto eco: "E non solo a me". Il riferimento era verosimilmente a Pier Silvio Berlusconi.

Il video di quando Carolyn Smith invitò Barbara D'Urso a Ballando

Era il 2017 quando Carolyn Smith, ospite di Domenica Live, si fece portavoce di una proposta per Barbara D'Urso da parte di Milly Carlucci:

Tu sei famosa per le sorprese che fai. Io voglio fare una sorpresa a te in questo momento. Io, ufficialmente, come giudice e presidente della trasmissione Ballando con le stelle, ma anche Milly Carlucci e la produzione ti invitiamo a fare la ballerina per una notte. Cosa ne pensi? È da tanto tempo che ti vorrei in trasmissione. Voglio vederti ballare.

La conduttrice rimase spiazzata e commentò: "Oddio, credo che in questo momento ci sia una persona che io amo molto che si chiama Pier Silvio Berlusconi che è svenuto. Gli devono dare dei sali. Chiederò il permesso, lo faccio volentieri. Se mi danno il permesso – perché sono molto gelosi di me – se me lo danno, sono onorata di questo invito. Grazie, non me l'aspettavo". Quel permesso, però, non fu mai concesso.