Quando arriva il nuovo digitale terrestre: cosa cambia e come verificare se il televisore è compatibile Dal 1 settembre inizierà la transizione verso il nuovo sistema di trasmissione televisiva per il digitale terrestre, il DVB-T2. I canali Rai saranno coinvolti nel cambiamento: ecco quali televisori sono già compatibili, come fare la verifica e cosa cambia.

A cura di Gaia Martino

A partire dal 1 settembre 2024 partirà la transizione verso il nuovo sistema di trasmissione per il digitale terrestre. La tecnologia di trasmissione del segnale televisivo nota come DVB-T lascerà spazio a quella denominata DVB-T2, acronimo di Digital Video Broadcasting-Terrestrial 2, e vedrà interessati i canali della Rai, quindi Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Sarà possibile verificare se il proprio televisore potrà ricevere il segnale DVB-T2 controllando la scheda tecnica del dispositivo. I piccoli schermi acquistati a partire dal 22 dicembre 2018 sono già compatibili con il nuovo digitale terrestre, mentre per quelli più datati sarà necessario dotarsi di un nuovo decoder.

Dal 1° settembre al via al digitale terrestre con decoder DVB-t2

Dal 1 settembre avverrà il passaggio al nuovo sistema di trasmissione DVB-T2 che permetterà ai telespettatori di avere una migliore qualità dell'immagine. Il cambiamento, inoltre, permetterà di fruire di un numero maggiore di canali in alta definizione e libererà una determinata fascia di frequenze, quelle di banda 700 MHz, che verranno utilizzate per la rete 5G. Il nuovo digitale terrestre vedrà coinvolti i canali della Rai.

Quali sono le televisioni coinvolte nel cambio del decoder

Le televisioni coinvolte nel cambio decoder saranno quelle acquistate prima del 2019: i telespettatori con tv più "datati" dovranno quindi, con molta probabilità, attrezzarsi per continuare ad intrattenersi con i canali Rai. Sarà possibile anche aggiornare il decoder vecchio con uno nuovo.

Quali sono i canali che cambiano con il nuovo digitale terrestre

Il nuovo digitale terrestre interessa i canali Rai, ovvero Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual, poi i canali Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale, Rai 4HD, Rai News 24 HD, Rai Premium HD, che saranno diffusi in alta definizione in DVB-T2 e anche in simulcast anche in DVB-T.

Come verificare se il televisore è DVB-t2

Per verificare la compatibilità con il nuovo digitale terrestre, basterà controllare se nel manuale o nella scheda tecnica del televisore è presente l’indicazione DVB-T2 e HEVC. Con il telecomando è possibile anche digitare il canale 200: se comparirà la scritta "Test HEVC Main 10″, vorrà dire che il televisore è compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB-T2. Qualora non dovesse comparire il cartello con tale scritta, si potrà testare anche attraverso il canale 558 dove viene trasmessa Rai Sport test HEVC: anche in questo caso, se si riuscirà a vedere normalmente la programmazione, il televisore è compatibile.