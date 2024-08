video suggerito

Bonus Decoder Tv a domicilio: cos'è, entro quando fare richiesta e come ottenerlo Stanno per scadere i termini entro cui fare richiesta per il Bonus Decoder Tv a Domicilio. L'iniziativa avviata nel 2022 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy si concluderà ad ottobre. Ecco, quindi, a cosa serve il bonus e chi può beneficiarne.

A cura di Ilaria Costabile

L'iniziativa avviata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel 2022, relativa alla sostituzione del decoder tv, sta per concludersi. Mancano, infatti, poco più di due mesi per fare richiesta per il Bonus Decoder tv a Domicilio, grazie al quale si prevede la consegna, direttamente presso la propria abitazione, di un decoder che sia compatibile con le nuove tecnologie. Vediamo, quindi, quali sono i requisiti necessari per accedere a quest'agevolazione e quali sono i termini entro cui fare domanda.

A cosa serve il Bonus Decoder Tv a Domicilio

Il Bonus Decoder TV a Domicilio è un'agevolazione voluta dal Governo che prevede la possibilità, per coloro che possono beneficiarne, di richiedere il riconoscimento del Bonus Decoder TV e ricevere direttamente a casa un decoder TV che sia idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-2/HEVC). Il decoder in questione rientra in una fascia di prezzo non superiore a 30 euro.

Chi può richiedere il bonus decoder a domicilio ed entro quando

I beneficiari sono: i soggetti che il 1° gennaio 2022 hanno compiuto un'età pari o maggiore dei 70 anni e che possiedono un trattamento pensionistico che non supera i 20mila euro all'anno, in cui sono comprese anche delle prestazioni assistenziali da ritrovare nelle ultimi certificazioni dei redditi disponibili, che siano inoltre residenti in Italia e siano anche intestatari dell'abbonamento al servizio Rai.

Infine devono essere identificati dall'Istituto Nazionale di previdenza sociale, dagli altri istituti previdenziali e dall'Agenzia delle Entrate. Possono richiederlo anche gli Enti del Terzo Settore iscritti sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per richiedere il Bonus Decoder TV a domicilio c'è tempo fino al 31 ottobre 2024 o fino ad esaurimento delle scorte se precedente.