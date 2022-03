Pupa Party e Isola Party, come seguire i due format in streaming con Dayane Mello e Ignazio Moser In parallelo con La Pupa e il Secchione e L’Isola dei Famosi, su Mediaset Infinity partono i due digital show: Pupa Party condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti dal 15 marzo e Isola Party con Ignazio Moser e Valentina Barbieri dal 21 marzo.

A cura di Giulia Turco

L’Isola dei Famosi e La Pupa e il Secchione scaldano i motori. Di pari passo con i due reality di casa Mediaset partono anche Isola Party, già testato lo scorso anno, e Pupa Party, esperimento del tutto nuovo. Due format “digital only”, trasmessi esclusivamente in streaming sul portale Mediaset Infinity, che accompagneranno la narrazione dei due programmi. Al timone due volti noti dei reality Mediaset, Dayane Mello e Ignazio Moser, accompagnati da Valentina Barbieri e Andrea Dianetti.

Come seguire Pupa Party in streaming

A partire dal 15 marzo, ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30 su Mediaset Infinity, Dayane Mello e Andrea Dianetti conducono Pupa Party. Novità assoluta rispetto agli show digitali degli scorsi anni è che Pupa Party si svolgerà in simultanea con la messa in onda de La Pupa e il Secchione su Italia 1. Il che permette non solo ai due conduttori di commentare a caldo gli avvenimenti della puntata, ma consente anche una maggiore interazione da parte del pubblico, che potrà partecipare su Twitter utilizzando l'hashtag #pupaparty. Insieme ai loro ospiti, i due conduttori interagiranno con la community per commentare i fatti salienti della puntata.

Chi è Andrea Dianetti al Pupa Party con Dayane Mello

Attore e conduttore romano, Andrea Dianetti è alla sua seconda esperienza con i format in streaming di Mediaset Nel 2021 infatti è stato conduttore di Isola Party insieme a Valeria Angione. Come attore è stato lanciato ad Amici di Maria de Filippi, quando aveva solo 18 anni. In seguito ha recitato in Camera Café, I Cesaroni ed è uno dei cento giudici di All Together Now.

(Andrea Dianetti su Instagram, @andredianetti).

Come seguire IsolaParty in streaming

Dal 21 marzo, data d’inizio de L’Isola dei Famosi, torna su Mediaset Infinity Isola Party. Sarà possibile seguirlo in streaming sul portale ufficiale ogni lunedì e ogni giovedì a partire dalle 20.30. Ignazio Moser e Valentina Barbieri anticiperanno la puntata del programma in diretta su Canale 5 dalle 21:30. circa, commentando le gesta dei concorrenti in Honduras, svelando i retroscena e discutendo con ospiti speciali. Anche in questo caso, sarà centrale l’interazione con la comunità di Twitter, che potrà intervenire commentando con #isolaparty.

Chi è Valentina Barbieri ad Isola Party con Ignazio Moser

Valentina Barbieri è l’imitatrice social che nel 2017 ha avviato la sua attività di content creator, pubblicando sulla sua pagina Instagram @valentina_barbieri i video delle sue imitazioni, spesso insieme al fidanzato Thomas Basilico, dei personaggi noti del web. Da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker passando per Elisabetta Franchi, fino naturalmente ai protagonisti del GFVip. Spiccano Soleil Sorge, Delia Duran, Francesca Cipriani. Nel 2021 è già stata ospite di Isola Party con Giulia Salemi e Gaia Zorzi e ora si prepara per prendere le redini del format insieme ad Ignazio Moser, protagonista della scorsa edizione dell’Isola.