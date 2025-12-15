“Pronto?”, perché Carlo Conti si è rivolto a Senza Cri a Sarà Sanremo utilizzando un pronome maschile

Nel corso della finale di Sarà Sanremo, Carlo Conti si è rivolto a Senza Cri utilizzando un pronome maschile. “Pronto?”, è stata la domanda del conduttore di Sanremo 2026, domanda che risponde a una precisa richiesta dell’artista.

Nel corso della finale di Sarà Sanremo, che ha incoronato vincitori Nicolò Filippucci e Angelica Bove, Carlo Conti si è rivolto a Senza Cri, ex concorrente di Amici in gara con il brano Spiagge, utilizzando un pronome maschile. “Pronto?”, è stata la domanda che il conduttore di Sanremo 2026 ha rivolto all’artista, lanciando la sfida diretta contro Antonia Nocca, altra ex cantante uscita dalla scuderia di Amici e legata a Senza Cri da un rapporto importante nato già un anno fa nella scuola di Maria De Filippi.

Senza Cri preferisce i pronomi maschili

Sono stati i numerosissimi fan dell’artista non-binary a chiarire sui social che l’utilizzo del pronome maschile nei confronti di Senza Cri è avvenuto su sua esplicita richiesta. Il cantautorə 25enne, Cristiana Carella, ha spiegato in più occasioni di preferire i pronomi maschili, pur accettando anche l’uso di quelli neutri. È per questo motivo che Carlo Conti ha scelto il maschile nel rivolgersi all’artista immediatamente prima della gara con Antonia, gara che ha visto trionfare proprio Carella.

A Sarà Sanremo vincono due artisti arrivati dai talent (di nuovo)

Oltre a SenzaCri e Antonia Nocca, sono stati diversi gli artisti provenienti dai talent show a partecipare alle selezioni di Sarà Sanremo, con l’obiettivo di ottenere un posto sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte.

Leggi anche Antonia e Senza Cri a Sarà Sanremo 2025: la sfida che nessuno avrebbe voluto vincere

Come già accaduto lo scorso anno – quando a vincere erano stati Lil Jolie e Vale LP, Alex Wyse e Settembre – anche quest’anno ad aggiudicarsi l’accesso al Festival attraverso Sarà Sanremo sono stati due artisti provenienti dai talent show: Nicolò Filippucci, ex volto di Amici, e Angelica Bove, reduce dalla partecipazione a X Factor. A loro si aggiungeranno gli artisti selezionati tramite Area Sanremo: il trio Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello.