Programmi tv
video suggerito
video suggerito

“Pronto?”, perché Carlo Conti si è rivolto a Senza Cri a Sarà Sanremo utilizzando un pronome maschile

Nel corso della finale di Sarà Sanremo, Carlo Conti si è rivolto a Senza Cri utilizzando un pronome maschile. “Pronto?”, è stata la domanda del conduttore di Sanremo 2026, domanda che risponde a una precisa richiesta dell’artista.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Stefania Rocco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nel corso della finale di Sarà Sanremo, che ha incoronato vincitori Nicolò Filippucci e Angelica Bove, Carlo Conti si è rivolto a Senza Cri, ex concorrente di Amici in gara con il brano Spiagge, utilizzando un pronome maschile. “Pronto?”, è stata la domanda che il conduttore di Sanremo 2026 ha rivolto all’artista, lanciando la sfida diretta contro Antonia Nocca, altra ex cantante uscita dalla scuderia di Amici e legata a Senza Cri da un rapporto importante nato già un anno fa nella scuola di Maria De Filippi.

Senza Cri preferisce i pronomi maschili

Sono stati i numerosissimi fan dell’artista non-binary a chiarire sui social che l’utilizzo del pronome maschile nei confronti di Senza Cri è avvenuto su sua esplicita richiesta. Il cantautorə 25enne, Cristiana Carella, ha spiegato in più occasioni di preferire i pronomi maschili, pur accettando anche l’uso di quelli neutri. È per questo motivo che Carlo Conti ha scelto il maschile nel rivolgersi all’artista immediatamente prima della gara con Antonia, gara che ha visto trionfare proprio Carella.

A Sarà Sanremo vincono due artisti arrivati dai talent (di nuovo)

Oltre a SenzaCri e Antonia Nocca, sono stati diversi gli artisti provenienti dai talent show a partecipare alle selezioni di Sarà Sanremo, con l’obiettivo di ottenere un posto sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte.

Leggi anche
Antonia e Senza Cri a Sarà Sanremo 2025: la sfida che nessuno avrebbe voluto vincere

Come già accaduto lo scorso anno – quando a vincere erano stati Lil Jolie e Vale LP, Alex Wyse e Settembre – anche quest’anno ad aggiudicarsi l’accesso al Festival attraverso Sarà Sanremo sono stati due artisti provenienti dai talent show: Nicolò Filippucci, ex volto di Amici, e Angelica Bove, reduce dalla partecipazione a X Factor. A loro si aggiungeranno gli artisti selezionati tramite Area Sanremo: il trio Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Il regista Rob Reiner e la moglie Michele trovati morti in casa: li avrebbe uccisi il figlio Nick
Il regista di Harry ti presento Sally e la moglie uccisi dal figlio Nick, secondo People
Nick Reiner, chi è il figlio di Rob Reiner sospettato dell'omicidio: il padre raccontò la sua tossicodipendenza in un film
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views