Sanremo Giovani 2025, chi sono i semifinalisti: i nomi dei cantanti e le canzoni

Saranno 11 e non 12 i semifinalisti di Sanremo Giovani che si sfideranno nella prossima puntata per accedere alla finale: Soap, infatti, ha deciso di ritirarsi per ragioni personali. Tra loro, solo quattro accederanno a Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte.

La corsa verso Sanremo 2026 entra nel vivo. Martedì 2 dicembre, nel corso della quarta puntata di Sanremo Giovani, sono stati annunciati gli ultimi tre semifinalisti che completano la rosa degli artisti ancora in gara. Ma il percorso verso l’Ariston ha subito un colpo di scena: Soap, già qualificata nelle puntate precedenti, ha comunicato il proprio ritiro per motivi personali. La Rai e la direzione artistica hanno quindi chiarito che non ci sarà alcun ripescaggio, lasciando invariata la competizione per i restanti concorrenti.

Questo significa che non saranno più dodici, ma undici i giovani artisti che si sfideranno nella semifinale, in programma per la prossima puntata. Da lì verranno selezionati sei finalisti, che il 10 dicembre si giocheranno quattro posti disponibili per accedere al Festival di Sanremo 2026 in una sezione separata rispetto a quella dei Big, annunciati da Carlo Conti. Durante la puntata del 2 dicembre, tre nomi hanno staccato il pass per la semifinale grazie alle loro esibizioni e alla decisione della Commissione Musicale: Principe con “Mon amour”, Seltsam con “Scusa mamma” e Senza Cri con “Spiagge”. A fermarsi a un passo dal traguardo sono stati invece Eyeline con Finché dura, Jeson con Inizialmente tu e Occhi con Ullallà, usciti sconfitti negli scontri diretti.

Le scelte sono state affidate alla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme al direttore artistico Carlo Conti e al vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo. Ecco la lista dei semifinalisti di Sanremo Giovani 2025:

Angelica Bove – “Mattone”

– Antonia – “Luoghi perduti”

– Caro Wow – “Cupido”

– Cmqmartina – “Radio Erotika”

– La Messa – “Maria”

– Nicolò Filippucci – “Laguna”

– Petit – “Un bel casino”

– Principe – “Mon amour”

– Seltsam – “Scusa mamma”

– Senza Cri – “Spiagge”

– Welo – “Emigrato”

Tra loro ci sono voci che provengono da percorsi diversi: chi ha già fatto esperienze televisive come Amici, chi arriva dal circuito indipendente, chi si è costruito passo dopo passo online e nei live. Un mix di generi e background che riflette perfettamente l’identità di questa nuova generazione musicale. Il prossimo appuntamento è quello decisivo: gli undici semifinalisti saliranno sul palco per contendersi sei posti nella finalissima. In quella serata verranno scelti soltanto quattro artisti, che voleranno direttamente nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, mentre gli altri due posti saranno occupati da artisti provenienti da Area Sanremo.