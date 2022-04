Problema tecnico in diretta per Barbara d’Urso: “Pensavo di essere su Scherzi a parte” Breve momento di imbarazzo nel pomeriggio di Canale 5, con la conduttrice che appare in onda per pochi secondi per il consueto lancio di Pomeriggio Cinque e poi spiega: “Pensavo fosse uno scherzo”.

A cura di Andrea Parrella

La diretta e i suoi imprevisti. Lo sa bene Barbara D'Urso, che nella puntata di Pomeriggio Cinque dell'11 aprile. La conduttrice è infatti comparsa all'improvviso durante una pausa pubblicitaria di Brave and Beautiful, per poi spiegare solo successivamente l'accaduto ai propri telespettatori, che avevano notato l'incursione della conduttrice di pochi secondi.

Si trattava del classico lancio della trasmissione con i temi salienti della puntata, ma un problema tecnico ha evidentemente compromesso il lancio stesso, della durata di soli 4 secondi, in cui D’Urso è apparsa in video con aria contrariata, indicando la telecamera e dicendo: “Mi avete fatta saltare?“, con un chiaro riferimento proprio allo spazio consueto alla solita ora. Al termine della serie è regolarmente partita la puntata e sono arrivate, puntuali, le spiegazioni di Barbara d'Urso:

“Vi racconterà un segreto, perchè tanto fra di noi non ci sono segreti e vi racconto sempre tutto. Io ero convinta fino a qualche minuto fa di essere su Scherzi a Parte. Perchè come al solito mi sono messa davanti alla telecamera alle 17.01 pronta per fare il promo con voi alle 17.13. E stavo così e aspettavo, aspettavo, aspettavo pronta per annunciarvi cosa vi avremmo detto. E nessuno diceva niente. Chiedevo e dicevo: vabbè, sono su Scherzi a Parte, non è possibile. E alla fine… non sono entrata nelle vostre case, annunciandovi cosa stavamo per fare. Quindi lo faccio adesso. Innanzitutto buon lunedì!”.

Un inconveniente tecnico che non è pesato sulla messa in onda della trasmissione, offrendo alla conduttrice il motivo per una partenza insolita. D'altronde, un eventuale scherzo dello storico programma di Canale 5 non sarebbe stato una novità, vista la recente e inconsapevole partecipazione della conduttrice al programma, passato quest'anno alla conduzione di Enrico Papi.