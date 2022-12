Problema nella diretta di Geo su Rai3, le immagini non corrispondono al parlato dei conduttori Problemi tecnici a Rai3, durante la messa in onda di Geo, il programma pomeridiano condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Le immagini e la voce dei conduttori non erano corrispondenti le une con le altre.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di mercoledì 28 dicembre di Geo, il programma del pomeriggio di Rai3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, che si occupa ormai da decenni di natura e ambiente, c'è stato un problema con la messa in onda, come segnalato da alcuni utenti sui social.

Problemi di linea nella diretta di Geo

L'inizio sembra quello consueto, con i due conduttori al centro dello studio che conversano tra loro elencando gli argomenti che verranno affrontati nel corso della puntata, ma improvvisamente cambia qualcosa. L'inquadratura si sposta, riprendendo Biggi da solo al centro dello studio in un momento di stallo con la cartellina in mano, intento a consultare la scaletta. Sporadicamente, poi, rivolge uno sguardo e qualche parola agli autori o ai tecnici presenti in studio, mentre in sottofondo si sente il dialogo che il conduttore starebbe intrattenendo con Sveva Sagramola, ma che i telespettatori a casa non hanno potuto vedere, dal momento che le immagini non erano strettamente corrispondenti a quanto i due si stessero dicendo, lasciando interdetto chi davanti allo schermo si trovasse in attesa di capire cosa fosse accaduto.

Si è trattato, probabilmente, di un problema di montaggio, a cui sono seguiti diversi secondi di buio, con la costante voce in sottofondo di entrambi. Dopo più di un minuto di messa in onda, però, la situazione sembra essere rientrata e, infatti, si vede Biggi riprendere la parola e muoversi all'interno dello studio, senza quello sfalsamento a cui chi stava guardando la trasmissione da casa ha assistito. Problemi tecnici, quindi, a cui hanno cercato di porre rimedio nel modo più veloce possibile, ma purtroppo gli utenti di Twitter sono particolarmente attenti, ragion per cui questa defaillance non è passata inosservata come sarebbe potuto accadere.