“Povero gabbiano, hai perduto la compagna”: Gianni Celeste a Ciao Darwin fa commuovere Paolo Bonolis Gianni Celeste ritorna a Ciao Darwin per cantare il suo tormentone: anche Paolo Bonolis finisce per commuoversi.

Nella seconda puntata di Ciao Darwin 9 è tornato un grande tormentone di un paio di stagioni fa. Parliamo di Povero Gabbiano, hai perduto la compagna, trend di TikTok di un paio di stagioni fa tratta dalla canzone Tu comme a mme di Gianni Celeste. Proprio il cantautore neomelodico è stato uno dei protagonisti della puntata, in forza alla squadra dei melodici capitanata da Sal Da Vinci. La canzone è stata eseguita in una versione orchestrale inedita proprio da Gianni Celeste in persona, davanti a un incredulo (e commosso) Paolo Bonolis. Nel corso della puntata, Gianni Celeste ha anche cantato un'altra grande hit: Senza ‘e te nun pozzo sta, rivendicando che "da sempre, noi melodici, cantiamo l'amore".

Il tormentone Povero Gabbiano

Gianni Celeste è una sorta di santone in Campania, grazie a una carriera che può contare su una serie di tormentoni estremamente popolari nel napoletano, come in tutta la provincia. Nel 2022, con l'esplosione di TikTok, una delle canzoni più famose del cantante, Tu comme a me, è diventata virale grazie alla clip tagliata proprio su una delle frasi della canzone: Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo hanno di fatto rilanciato la carriera del cantante neomelodico, estremamente popolare negli anni '90 e negli anni 2000. Sull'onda di questo rinnovato successo, la canzone Tu comme a me è entrata nuovamente in cima alle classifiche dei singoli spingendo il cantante a realizzare una tournée nazionale chiamata ovviamente Povero Gabbiano tour.

La carriera di Gianni Celeste

Forse non tutti sanno che Gianni Celeste non è napoletano. Infatti, Gianni Celeste è nato a Catania e rappresenta uno dei tanti cantanti catanesi che si è avvicinato alla canzone neomelodica napoletana. I suoi riferimenti sono sempre stati Mario Trevi e Nino D'Angelo. Il debutto nel 1985 con il disco Ricordo d'estate, che ha venduto più di cinquantamila copie. Da quel momento, un grande successo nel mercato neomelodico che lo ha portato anche a girare un film, Vite Perdute di Giorgio Castellani.