Polemica Rai sul caso Bortuzzo a Domenica In, Laganà contro Venier: “Rai1 non è proprietà privata” Il consigliere Rai Riccardo Laganà critica il programma per la scelta di aver escluso Bortuzzo per “una mancata primazia editoriale”, chiaro riferimento all’ospitata a Verissimo.

A cura di Andrea Parrella

La mancata ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica Inè diventato tema di discussione in Rai. Bortuzzo avrebbe dovuto presentare da Mara Venier il film per la Tv ispirato alla sua vicenda, ma a poche ore dall'inizio del programma trasmesso in diretta, si è saputo che sarebbe stato assente, su decisione del programma. A finire al centro del dibattito naturalmente Mara Venier, che ha bloccato l'ospitata già concordata per la promozione del film. Critico verso il programma e in particolare la conduttrice è Riccardo Laganà, membro del Consiglio d'amministrazione Rai eletto dai dipendenti dell'azienda. "In attesa di smentite ritengo doveroso commentare quanto accaduto a Domenica In"; scrive Laganà in un lungo post pubblicato sui social:

L'eterna conduttrice della Domenica pomeriggio pare abbia deciso, anche in modo scomposto, visto il putiferio mediatico, di non ospitare il nuotatore Manuel Bortuzzo costretto sulla sedia a rotelle a causa di due colpi di pistola al torace. La giovane promessa del nuoto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 è stato scambiato per un’altra persona durante uno scontro a fuoco per una rissa o presunto regolamento di conti.Manuel Bortuzzo ha scritto un libro: “Rinascere”, da cui è stata tratto film per RAI UNO in onda in prime time il giorno 8 maggio.

Laganà prosegue dicendo: "La sua presenza a Domenica In sarebbe stata di promozione alla fiction in onda la sera stessa sulla stessa rete che da anni ospita anche le intemperanze della conduttrice, poteva essere magari anche un modo per parlare di disabilità e delle tecniche che consegnano nuove speranze a chi deve riprogrammare la propria vita dalla prospettiva della sedia a rotelle, con tutte le difficoltà di una società ancora complessivamente poco pronta alla disabilità".

Tutta "colpa" di Verissimo

Quindi emerge la motivazione che sarebbe alla base della decisione di Venier, ovvero l'ospitata a Verissimo di Manuel Bortuzzo il giorno prima (come è stato lo stesso nuotatore a confermare): "Tutto pare sia stato ricondotto – scrive Laganà – ad una mancata primazia editoriale perché il giorno prima il nuotatore è stato ospite in un salotto della concorrenza a parlare più che altro di sentimenti e precedenti amori e non della Fiction. Ma, si badi bene, è la stessa concorrenza che invece si celebra quando si tratta di elogiare noti personaggi e programmi Mediaset o produzioni degli Over The Top, magari proprio durante Domenica in". Il riferimento in questo caso è alle ospitate nel programma di volti di Mediaset o promozione di prodotti Netflix, Amazon Prime Video o Disney +.

Domenica In in prima serata

Nel definire quella di domenica "un'occasione persa una occasione per valorizzarla al meglio il film", Laganà denuncia un programma in cui Venier peserebbe più degli interessi, in termini di promozione dei propri prodotti, e gli obiettivi del servizio pubblico nell'alimentare il dibattito su certe tematiche. Non è tutto, perché Laganà interviene a gamba tesa anche su una questione che riguarderebbe la prima serata dedicata a Domenica In a metà maggio: "Sembrerebbe che per la prima serata di Domenica In sia stato richiesto un altro regista esterno, è davvero necessario? sono state avviate le procedure al fine di verificare disponibilità interne? E l’attuale regista impegnato alla realizzazione di Domenica In non va bene?Ma il rispetto nei confronti delle professionalità interne è davvero così facilmente derogabile? e il costo di questa scelta?".