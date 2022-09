Pio e Amedeo tornano con Emigratis- La resa dei conti, tra gli ospiti Ronaldinho e Mike Tyson Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 con quattro nuove puntate di “Emigratis- La resa dei conti”, a partire dal 28 settembre. Tanti gli ospiti del divertente e ironico show del duo comico, da Elisabetta Canalis a Mahmood, fino a Ronaldinho e alla leggenda dello sport Mike Tyson.

A cura di Elisabetta Murina

Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5. Dopo aver conquistato il pubblico con il loro show Felicissima Sera, dal 28 settembre il duo comico tornerà con l'amato programma Emigratis- La resa dei conti. Un unico filo conduttore legherà i quattro appuntamenti con due nuovi personaggi, il "Bufalone" e " Il Messicano", e tanti ospiti che prenderanno parte allo show.

Gli ospiti della nuova edizione di Emigratis- La resa dei conti

Tanti i luoghi in giro per il mondo che faranno da sfondo alle avventure di Pio e Amedeo: da Dubai a Las Vegas, dal Brasile a Londra, Miami, Los Angeles, Parigi e tante altre. Altrettanti gli ospiti del mondo dello spettacolo che prenderanno parte al programma. Attesi, nel corso delle quattro puntate, personaggi come Matteo Berrettini, Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Mahmood, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Neymar, Katherine Kelly Lang (Brooke Logan). E poi ancora Dave Grutman, Elisabetta Franchi, Martin Garrix, Ronaldinho e la leggenda dello sport mondiale Mike Tyson.

Il tema delle quattro puntate

Quest'anno lo show, divertente e ironico, sarà anche l'occasione per riflettere riguardo a tematiche importanti e attuali. Il filo conduttore di questa edizione sarà infatti l'ecosostenibilità, che guiderà Pio e Amedeo alla scoperta di luoghi sempre nuovi in ogni angolo del mondo. Sempre con il loro modo di fare, fuori dalle righe, coinvolgendo il pubblico e "scroccando". "Dopo la pandemia, la curiosità di vedere come è cambiato il mondo ci ha portato in giro di più e si sono inanellate una serie di coincidenze e conoscenze, che ci hanno fatto arrivare ad esempio in Sud America dove durante la pandemia sono stati visti dei nostri video, ci hanno contattato ad esempio calciatori come Ronaldinho", hanno raccontato i due protagonisti dello show, che porteranno anche personaggi nuovi sullo schermo.