Pio e Amedeo ospiti di Gigi d’Alessio, la frecciatina a Fazio: “Va a guadagnare 10milioni su Nove” Ospiti del concerto di Gigi d’Alessio in Piazza del Plebiscito, Pio e Amedeo hanno scherzato sul caso Fabio Fazio, che lascia la Rai e si sposta su Nove: “Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove”.

A cura di Elisabetta Murina

Pio e Amedeo sono stati ospiti del concerto di Gigi d'Alessio (Gigi-Uno come te-Ancora insieme), che si è tenuto in piazza del Plebiscito a Napoli ed è stato trasmesso in diretta su Rai1. Il duo comico, salito sul palco, non ha risparmiato qualche frecciatina sul caso Fabio Fazio e Lucia Annunziata, che hanno lasciato la Rai, oltre che sulla presunta intromissione della nuova dirigenza dell'azienda di Viale Mazzini nel Festival di Sanremo. Ecco cosa hanno detto.

Le parole di Pio e Amedeo su Fazio e Annunziata

Pio e Amedeo, saliti sul palco con Gigi d'Alessio, hanno subito iniziato a scherzare. I due comici, infatti, hanno lanciato una frecciatina a Fabio Fazio, conduttore di Che Tempo che fa che recentemente ha annunciato il suo addio alla Rai e il passaggio su Nove, insieme a Luciana Littizzetto. "Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa”, hanno scherzato Pio e Amedeo.

I due hanno poi commentato anche le dimissioni di Lucia Annunziata, che ha lasciato la Rai e la conduzione di Mezz'ora in più. Scherzando, hanno detto a Gigi d'Alessio: "Pure l’Annunziata se ne è andata, puoi prenderti il suo posto”.

La battuta sul Festival di Sanremo

Pio e Amedeo non si sono risparmiati nemmeno sulle indiscrezioni che riguardano il Festival di Sanremo. Negli ultimi giorni, Fiorello aveva detto che Amadeus non ci sarebbe stato nella prossima edizione della kermesse, una notizia poi prontamente smentita sia dallo stesso Fiorello che dal conduttore. In più, sul quotidiano Domani si leggeva: "Giorgia Meloni vorrebbe Fiorello conduttore di Sanremo 2024. Amadeus troppo di sinistra". Allora, i due comici hanno scherzato con il cantante: "Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival”