Pinocchio di Garrone e finale di Mare Fuori, chi ha conquistato gli ascolti tv Il “Pinocchio” di Matteo Garrone vince la sfida degli ascolti tv nella serata di mercoledì 22 dicembre 2021, dove è andata in onda anche la puntata finale di Mare Fuori, la fiction di Rai2 confermata anche per una terza stagione.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di mercoledì 22 dicembre 2022 ha offerto una varietà una di scelte al pubblico italiano che ha potuto sollazzarsi tra film in prima visione, come il Pinocchio di Matteo Garrone che, in effetti, ha conquistato il numero più alto di spettatori superando di poco i tre milioni. Non è decollata come sperato la serie "Tutta colpa di Freud", su Canale 5, che rispetto al film che ottenne un grande successo al botteghino risulta manchevole dal punto di vista narrativo di quel qualcosa che spinge lo spettatore a seguirla fino in fondo. Finale piuttosto soddisfacente per la media di Rai2, quello di Mare Fuori. La fiction ambientata in un carcere minorile di Napoli rappresenta uno dei prodotti più forti e decisamente coraggiosi del palinsesto Rai, che ha conquistato un'ampia fascia di giovani, anche sulla piattaforma streaming del servizio pubblico e che tornerà con la nuova stagione.

Ascolti tv mercoledì 22 dicembre 2021

Nella serata di ieri, mercoledì 22 dicembre 2021, su Rai1 la prima tv di Pinocchio di Matteo Garrone è stata vista da 3.147.000 spettatori registrando uno share del 16.4%. Su Canale 5 il finale della serie Tutta Colpa di Freud ha interessato 1.543.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Mare Fuori 2 ha catturato l'attenzione di 1.208.000 spettatori arrivando al 6.1% di share. Su Italia 1 Now You See Me – I Maghi del Crimine è stato la scelta di 1.202.000 spettatori registrando il 5.8% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha radunato davanti alla tv 1.987.000 spettatori segnando uno share del 10.4%. Su Rete4 Zona Bianca è stato seguito da 774.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Speciale Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 497.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Guess My Age – XMas Edition è stata la scelta di 282.000 spettatori con l’1.4% di share.