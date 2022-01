“Pierpaolo Pretelli non c’è”, la rivelazione di Mara Venier: ecco perché era assente a Domenica In Nella prima puntata del nuovo anno di Domenica In, non è passata inosservata l’assenza di Pierpaolo Pretelli. Precauzione anti-Covid o scelta tecnica?

Nella prima puntata del nuovo anno di Domenica In, non è passata inosservata l'assenza di Pierpaolo Pretelli. La padrona di casa, Mara Venier, aveva annunciato in anticipo la sua defezione in una serie di stories pre-diretta insieme a Pino Strabioli, Davide Maggio e Vincenzo De Lucia. Perché non è stato coinvolto anche Pierpaolo Pretelli? Il motivo è da ricercarsi nel tracciamento dei contatti da coronavirus. In via del tutto precauzionale, il compagno di Giulia Salemi è rimasto fermo ai box.

Il cast dimezzato a causa del Covid-19

Il cast di Domenica In, nella puntata di ieri, è stato dimezzato a causa del Covid-19, particolarmente aggressivo per i contagi soprattutto dopo lo sviluppo della variante Omicron. Tra gli assenti c'era appunto Pierpaolo Pretelli che è rimasto a causa dopo i tracciamenti dei contatti stretti a causa del Covid-19. In via precauzionale sono stati ridotti gli interventi nel corso della trasmissione e ne ha fatto le spese anche lui, che aveva in carica il quiz show del Musichiere, che è stato infatti sospeso.

Pierpaolo Pretelli ci sarà domenica prossima?

Pierpaolo Pretelli ci sarà domenica prossima? È questa la domanda che i fan dell'influencer si stanno ponendo con insistenza. C'è il dubbio che Pierpaolo Pretelli, voluto fortemente da Mara Venier, possa non aver trovato una collocazione precisa all'interno del contenitore domenicale di Rai1. Nel gioco del calcio si direbbe "scelta tecnica", come quando un calciatore viene sostituito anzi tempo oppure non convocato per un match (si veda quello che è accaduto a Romelu Lukaku al Chelsea). Cosa succederà domenica prossima, quindi? Pierpaolo Pretelli era assente a causa del tracciamento dei contatti da Covid-19 oppure era assente perché c'è una scelta precisa alla base? Lo scopriremo, come nei migliori gialli, solo nella prossima puntata.