Perché sta andando in onda una replica de L’Eredità Nella serata di lunedì 17 gennaio, al posto del solito appuntamento con una nuova puntata de L’Eredità, su Rai1 è stata trasmessa una replica del noto game show, per lasciare spazio alla cerimonia di commemorazione del Parlamento Europeo per la scomparsa di David Sassoli.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di lunedì 17 gennaio, come di consueto prima del TG1 è previsto l'appuntamento con "L'Eredità" uno dei game show più apprezzati e seguiti dal pubblico italiano. Stavolta, però, il palinsesto ha subito un piccolo cambio di programma, di conseguenza non è stata trasmessa una nuova puntata, come ci si sarebbe aspettato, ma una puntata in replica, come notato anche da alcuni commenti degli utenti sui social. La motivazione risiede nel fatto che a distanza di circa una settimana dalla scomparsa di David Sassoli, c'è stato un omaggio in diretta da parte del Parlamento Europeo.

Il Parlamento Europeo ricorda David Sassoli

Alle ore 18, in diretta su Rai1 da Strasburgo, è stata mandata in onda la cerimonia di commemorazione del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, scomparso lo scorso 11 gennaio. Un lungo omaggio al politico e giornalista che è scomparso dopo essere stato ricoverato in ospedale, in Italia, per circa due settimane a seguito di "una serie di complicanze dovute ad una disfunzione del sistema immunitario". La scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo è stata un fulmine a ciel sereno per i rappresentati della politica italiana ed internazionale, e del mondo del giornalismo di cui è stato per anni un eccellente esponente. Alla cerimonia è intervenuto il segretario del Pd Enrico Letta, il quale ha dichiarato:

David ci ha lasciato una grande eredità. Con quella bandiera europea, quel sentire tante lingue che si intrecciavano, abbiamo tutti sentito davvero che l'Europa non è solo direttive, istituzioni e acronimi. No. L'Europa sono innanzitutto le sue persone, le sue anime, i suoi cuori. Sì, abbracci, emozioni, sorrisi. David si è sempre impegnato per un'Europa che non cadesse nella tentazione dell'omologazione, lavorando per un'unità rispettosa delle tradizioni e delle specificità.

L'addio a David Sassoli

Il 14 gennaio, a Roma, si sono tenuti i funerali di David Sassoli, ai quali hanno partecipato tutte le alte cariche dello Stato e seguiti in diretta dal Tg1. Un momento di grande dolore e sofferenza per tutti coloro che in quella triste occasione hanno ricordato la sua affabilità, la grande dedizione al lavoro, i suoi ideali e i progetti che ancora doveva e voleva portare a termine per l'Europa. Emozionanti le parole della moglie, Alessandra Vittorini, che insieme ai figli ha salutato il suo compagno di vita un'ultima volta, dinanzi ad una chiesa gremita e commossa.