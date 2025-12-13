Programmi tv
Grande Fratello 2025/2026

Perché Francesca Carrara e Simone De Bianchi non saranno in studio al GF durante la puntata del 15 dicembre

Francesca Carrara e Simone De Bianchi, madre e figlio oltre che concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, non parteciperanno alla puntata del reality in onda lunedì 15 dicembre a causa di un problema di salute della donna.
Francesca Carrara e Simone De Bianchi non saranno in studio nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 15 dicembre. Ad annunciare la loro assenza, a pochi giorni dall’eliminazione della scorsa settimana, è stata Francesca, che ha spiegato in una Instagram story i motivi che l’hanno costretta a non esserci. Non si tratta di una polemica legata all’eliminazione a ridosso della finalissima, ma di un motivo molto più semplice: Francesca dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico non rimandabile.

Francesca Carrara dovrà essere operata

È stata la stessa Francesca a spiegare via Instagram i motivi della sua assenza. La donna ha raccontato di essere stata a lungo in lista per sottoporsi a un intervento chirurgico e che proprio pochi giorni fa sarebbe stata contattata per il ricovero, fissato per lunedì 15 dicembre. La necessità di affrontare l’operazione l’ha quindi costretta a rinunciare alla partecipazione alla prossima puntata che, per fortuna, non coinciderà con la finale. All’ultimo momento, infatti, il programma ha deciso di posticipare la finalissima a giovedì 18 dicembre, uno spostamento che potrebbe consentire a Francesca e al figlio Simone di partecipare alla puntata conclusiva dell’edizione in corso, condotta da Simona Ventura.

Francesca Carrara e Simone De Bianchi eliminati a un passo dalla finale

Francesca e Simone avevano partecipato al reality come unico concorrente, per poi essere ufficialmente “separati” nel corso della loro avventura nella Casa. Il destino ha però voluto che fossero eliminati insieme, a pochi giorni dalla finalissima, nel corso della puntata andata in onda lunedì 8 dicembre. A contendersi la vittoria del montepremi finale sono attualmente quattro concorrenti: Jonas Pepe, Giulia Soponariu, Anita Mazzotta e Grazia Kendi. Al gruppo si aggiungerà un solo altro concorrente, che il pubblico dovrà scegliere attraverso il televoto chiamato a eleggere il quinto finalista tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio.

