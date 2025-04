Perché Fazio ha potuto mandare in onda sul Nove anche le interviste al Papa trasmesse in Rai

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Nella giornata della morte di Papa Francesco, anche Nove ha dedicato la prima serata in ricordo del pontefice. Dopo la messa in onda di un documentario che ha ripercorso i momenti più significativi del pontificato di Bergoglio, è andato in onda lo speciale di Che Tempo Che Fa con una raccolta di estratti delle interviste che Fabio Fazio ha avuto modo di realizzare con il pontefice dal 2022 in poi è andato in onda sulla rete Discovery.

Le tre interviste di Fabio Fazio a Papa Francesco

Il conduttore ha potuto intervistare Papa Francesco in tre occasioni, la prima nel febbraio del 2022, poi nel 2024 e l'ultima a gennaio del 2025, poco prima che le condizioni di salute del pontefice si aggravassero. Non sarà sfuggito agli spettatori che la prima delle tre interviste di Fabio Fazio a Papa Francesco sia stata realizzata quando Che Tempo Che Fa andava ancora in onda in Rai. È lecito chiedersi in che modo Nove abbia potuto utilizzare immagini trasmesse dal servizio pubblico e la risposta risiede nel fatto che i contenuti di Che Tempo Che Fa sono di proprietà della società di produzione L'Officina, fondata proprio da Fazio anni fa con Magnolia, parte dell'universo Banijay. Si deduce che, dunque, la società di produzione detenga i diritti di utilizzo e riproduzione a livello televisivo dei contenuti mandati in onda, compresi quelli delle stagioni Rai.

Un aspetto curioso, visto che proprio l'utilizzo dei contenuti determinò una controversia tra Fazio e la Rai a poche settimane dall'annuncio di addio del conduttore. In quel caso, tuttavia, il problema era legato esclusivamente alla gestione degli account social della trasmissione, di proprietà e gestione della Rai che l'azienda del servizio pubblico decise di chiudere, di fatto cancellando tutti i contenuti pubblicati fino a quel momento.

La reazione di Fabio Fazio alla morte di Papa Francesco

Pochi minuti dopo l'annuncio della morte, Fabio Fazio ha commentato sui social la notizia della morte di Papa Francesco: "Sono affranto, disorientato. Papa Francesco è stato il Papa che abbiamo sempre aspettato. Un uomo di Dio e del Vangelo. Una persona meravigliosa e unica. Un intellettuale di cuore. È stato la luce nel buio di questo mondo. Una luce che ha illuminato il nostro cammino. Siamo soli", ha scritto.