Perché dopo trent’anni è tornato in tv lo spot della Sip con Massimo Lopez: le ipotesi di una strategia TIM

Domenica 22 febbraio è stato trasmesso uno spot di oltre trent’anni fa con protagonista Massimo Lopez. Si trattava di una pubblicità SIP, che ha insospettito il pubblico, ma probabilmente si tratta di un’operazione di marketing piuttosto che di nostalgia.

Domenica 22 febbraio tra un programma e l'altro trasmetto in tv sulle reti Rai, ha fatto la sua apparizione uno spot di ben 32 anni fa. Protagonista del mini film realizzato per l'allora SIP, oggi TIM, era Massimo Lopez, che per sfuggire alla fucilazione catturato dalla legione straniera, come ultimo desiderio chiedeva di parlare a telefono con un amico. Non si è trattato di un'allucinazione collettiva, bensì di un'operazione ben pensata da parte delle società, che avrebbe più a che fare con il marketing che con l'effetto nostalgia.

Lo spot della SIP con Massimo Lopez

"Una telefonata allunga la vita" diceva la pubblicità del 1993, in cui Massimo Lopez furbescamente chiedeva al comandante del plotone di esecuzione di poter esaudire il suo ultimo desiderio prima di morire: parlare al telefono con alcuni amici. Ed è così che l'attore, con tanto di telefono alla mano, quello che oggi si direbbe un oggetto vintage, riusciva a protrarre il momento in cui la sua fine si sarebbe avvicinata, con una lunghissima chiacchierata, talmente lunga da arrivare fino al 2000 e di fatto permettendogli di continuare a vivere. Lo spot venne anche premiato al Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes. Un piccolo gioiellino di trent'anni fa che è tornato sul piccolo schermo e non è certamente un caso. Lo spot è stato rilanciato anche dai canali ufficiali TIM, a dimostrazione del fatto che qualcosa bolle in pentola e che, probabilmente, si tratta di un ritorno non casuale.

È probabile, infatti, che si tratti di una strategia di marketing e che allo spot di trent'anni fa, seguirà qualcosa che annuncia una novità targata Tim. Se lo spot si protraeva fino al 2000, a distanza di oltre vent'anni cosa è cambiato? Questa potrebbe essere una chiave di lettura e non è escluso che a ridosso del Festival di Sanremo, di cui la società è da sempre testimonial, possa esserci una sorpresa da questo punto di vista.

La pubblicità di Telecom Italia con Tullio Solenghi

In realtà già nel 2002 dello spot è stato fatto un rifacimento con un'aggiunta non da poco. Sembrava, infatti, una sorta di continuazione della prima storia raccontata nello spazio pubblicitario SIP. A distanza di circa dieci anni, infatti, Lopez torna in TV con Telecom Italia e al suo fianco c'è anche Tullio Solenghi, così da riunire il duo, amatissimo dal pubblico e, di fatto, attirando anche l'attenzione dei consumatori divertiti dallo sketch.