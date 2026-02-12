Adriano Celentano riappare sui social, per qualcuno è un indizio su Sanremo 2026

"Potrei anche peggiorare…ma non ve lo garantisco!". Poche parole e una foto eloquente alla fine di un video che mostra una sorta di best of in televisione: così riappare Adriano Celentano sui social network dopo un lunghissimo stop a ogni sua immagine. E perché per le ultime raffigurazioni pubbliche bisogna andare indietro addirittura al 2019 quando andò in onda lo speciale "Adrian – Questa è la storia" in quattro puntate.

Il fantasma di Rock Economy e diciotto anni di attesa

Le immagini scelte per questo ritorno social non sono casuali. Rock Economy rappresenta l'ultimo grande trionfo televisivo di Celentano: l'8 e 9 ottobre 2012, l'Arena di Verona gremita oltre ogni capienza, oltre dieci milioni di spettatori incollati allo schermo, un format che mescolava musica, monologhi sociali e quella verve provocatoria che il pubblico aveva atteso per diciotto anni. Cosa vuol dire? Vale la pena fare un passo indietro alla lettera di Claudia Mori.

La lettera di Claudia Mori e le mosse della Rai

Il post arriva mentre da mesi circolano insistenti rumors su un possibile ritorno televisivo del Molleggiato. A settembre 2025, Claudia Mori aveva indirizzato alla Rai una lettera diretta: "Vi interessa sul serio il ritorno di Celentano?". Non una supplica, ma una domanda secca che suonava quasi come un ultimatum. L'amministratore delegato Roberto Sergio aveva risposto definendo "un sogno" l'ipotesi di rivedere Celentano nei palinsesti Rai, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Da quel momento le voci si sono moltiplicate, i retroscena sono fioccati, ma nessuna conferma ufficiale. Questo video social potrebbe essere un segnale, un modo per testare il terreno, per ricordare al pubblico che Celentano c'è ancora, che lo sguardo non ha perso nulla della sua forza, che l'ironia resta affilata come un rasoio. E chissà: magari è un indizio per il Festival di Sanremo.